Cybersecurity: novità e incentivi 2026 per le aziende

Sicurezza informatica sempre più al centro della vita delle aziende, adesso anche a livello comunitario. Nel webinar formativo organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale, le novità e gli incentivi in arrivo per chi investirà in hardware e software che consentono di tenere alto il livello di sicurezza informatica

La sicurezza informatica è ormai centrale per qualsiasi azienda, a prescindere dalle dimensioni e dalla tipologia di attività svolta.

La normativa si evolve a grandissima velocità ed è ormai un vero e proprio interesse pubblico quello di mettere in sicurezza i dati riservati delle aziende. È questo il motivo per il quale sia a livello comunitario che nazionale stanno per essere introdotti diversi incentivi finanziari e fiscali per quelle aziende che adeguano i propri sistemi secondo gli standard di sicurezza ritenuti necessari per operare senza rischi.

Per questo motivo TeamSystem e Informazione Fiscale hanno organizzato un imperdibile webinar live gratuito per raccontare alle aziende tutte le novità e gli incentivi che saranno introdotti nelle prossime settimane.

L’evento si terrà online mercoledì 15 luglio 2026 dalle 10.00 alle 11.15.

Per partecipare all’evento formativo è possibile iscriversi gratuitamente inserendo i dati nella pagina di registrazione dedicata.

Ci occuperemo, in particolare, del seguente programma:

Cos’è il Progetto SECURE dell’Unione Europea e perché è importante per le aziende

e perché è importante per le aziende I tre pilastri tecnologici : software, cloud e cybersecurity

: software, cloud e cybersecurity I rischi operativi e sanzionatori di carenze nella sicurezza informatica aziendale

di carenze nella sicurezza informatica aziendale Le agevolazioni fiscali e finanziarie in arrivo per le aziende che adegueranno i loro sistemi di sicurezza informatica nei prossimi mesi

che adegueranno i loro sistemi di sicurezza informatica nei prossimi mesi Una roadmap operativa per essere in regola con gli obblighi previsti e fruire di tutte le opportunità disponibili

Obiettivi del corso - La partecipazione al webinar consentirà di:

approfondire il Progetto SECURE e il suo impatto sulle aziende italiane, con un focus dedicato alla logica della nuova normativa europea che è stata recepita in Italia. Con l’obiettivo specifico di fornire alle aziende tutte le informazioni utili per poter comprendere come operare in modo regolare e fruire di tutte le agevolazioni fiscali e finanziarie disponibili . Agevolazioni che consentiranno alle aziende di agevolare gli acquisti di hardware e software posti in essere per adeguare i propri sistemi di sicurezza informatica;

e il suo impatto sulle aziende italiane, con un focus dedicato alla logica della nuova normativa europea che è stata recepita in Italia. Con l’obiettivo specifico di fornire alle aziende tutte le informazioni utili per poter comprendere come operare in modo regolare e fruire di . Agevolazioni che consentiranno alle aziende di agevolare gli acquisti di hardware e software posti in essere per adeguare i propri sistemi di sicurezza informatica; conoscere tutte le potenzialità della digitalizzazione dei processi aziendali. Un passo fondamentale per ottimizzare le operazioni quotidiane e migliorare l’efficienza dell’azienda. In questo modo sarà possibile scoprire come l’adozione di soluzioni software avanzate consenta alle aziende di analizzare e prevenire tutti i potenziali rischi informatici. In questo contesto, TeamSystem Cybersecurity si presenta come la soluzione software ideale: un sistema completo, rapido e flessibile, progettato per supportare nelle attività di monitoraggio costante di email, domini, server e infrastrutture IT e che consente di tenere lontane le minacce digitali e lavorare in massima sicurezza.

Relatore dell’evento sarà Francesco Oliva, dottore commercialista e direttore responsabile di Informazione Fiscale.

Il progetto SECURE è l’iniziativa strategica con cui l’Unione Europea finanzia lo sviluppo e la diffusione di tecnologie digitali avanzate, mettendo al centro la resilienza delle infrastrutture informatiche. L’obiettivo è supportare la transizione digitale del tessuto produttivo europeo, garantendo che la digitalizzazione corra di pari passo con elevati standard di sicurezza dei dati, soprattutto nelle micro e piccole aziende.

Il progetto SECURE si tradurrà in investimenti concreti per le imprese. Al centro dell’ecosistema imprenditoriale europeo ed internazionale ci sono tre elementi interconnessi:

la migrazione verso il Cloud computing protetto ;

; l’adozione di Software gestionali di nuova generazione ;

; l’implementazione di sistemi di protezione perimetrale (Cybersecurity).

Non può esistere vera digitalizzazione aziendale senza una solida protezione del patrimonio informativo

Nel contesto geopolitico attuale, la vulnerabilità informatica rappresenta il rischio operativo numero uno per imprese e studi professionali.

Verrà illustrato perché l’obsolescenza dei sistemi IT esponga le organizzazioni a perdite economiche, sanzioni (soprattutto per potenziali violazioni delle norme sulla privacy) e danni reputazionali devastanti, rendendo l’adeguamento tecnologico una priorità assoluta.

Verrà analizzata la convergenza economica tra i fondi europei del progetto SECURE e la dotazione finanziaria nazionale: gli ultimi mesi di vigenza del PNRR e le rimodulazioni dei crediti d’imposta per la transizione digitale rendono i prossimi mesi davvero interessanti da questo punto di vista.

Concluderemo il webinar con una roadmap operativa per essere in regola con gli obblighi previsti e fruire di tutte le opportunità disponibili.

Per partecipare all’evento formativo è possibile iscriversi gratuitamente inserendo i dati nella pagina di registrazione dedicata.