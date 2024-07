Ultimi giorni per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativa al credito d'imposta per gli investimenti realizzati nella ZES Unica Sud. Le imprese hanno tempo fino alla scadenza del 12 luglio 2024

In scadenza, il 12 luglio 2024, la comunicazione relativa al credito d’imposta della ZES (Zona economica speciale) Unica Sud.

L’agevolazione spetta alle imprese per gli investimenti relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024. Le aziende potranno ricevere un credito fino al 50 per cento per l’acquisto di beni strumentali.

Per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dovrà essere utilizzato l’apposito modello scaricabile dal portale istituzionale.

Credito d’imposta ZES Unica Sud: comunicazione in scadenza il 12 luglio 2024

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa al credito d’imposta per gli investimenti realizzati nella ZES Unica Sud dovrà essere inviata entro la scadenza del 12 luglio 2024.

A disposizione delle imprese ci sono 1,8 miliardi di euro, messi a disposizione con il decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha reso operativo quanto disposto dal cosiddetto decreto Sud.

Il credito d’imposta, che viene determinato sulla base di diversi fattori tra i quali il luogo della sede dell’impressa, può arrivare fino al 50 per cento.

L’agevolazione spetta per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024. Le spese dovranno essere certificate da un revisore dei conti.

La nuova ZES Unica Sud, che ha accorpato le precedenti ZES a partire dal 1° gennaio scorso, racchiude le seguenti regioni:

Abruzzo;

Basilicata;

Calabria;

Campania;

Molise;

Puglia;

Sicilia;

Sardegna.

Per ottenere le agevolazioni è necessario avere la propria sede operativa nei territori indicati e realizzare investimenti tra 200.000 euro e 100 milioni di euro (per le imprese agricole i limiti sono differenti).

Per trasmettere la domanda si dovrà utilizzare l’apposito modello, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel portale istituzionale.

Credito d’imposta ZES Unica Sud: come inviare la comunicazione

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere inviata utilizzando il modello approvato con il provvedimento dell’11 giugno scorso.

I soggetti interessati dovranno seguire le apposite istruzioni per la compilazione, approvate insieme al modello e messe a disposizione nella stessa pagina del portale dell’Amministrazione finanziaria dedicata all’agevolazione.

Il modello è composto dal frontespizio e da diversi quadri.

Nel frontespizio sono presenti:

l’informativa sul trattamento dei dati personali;

i dati dell’impresa beneficiaria e dell’eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie;

i dati del rappresentante firmatario della comunicazione;

la rinuncia al credito richiesto;

la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

I quadri, da A a E, dovranno essere compilati inserendo le seguenti informazioni:

nel quadro A dovranno essere indicati i dati del progetto di investimento e quelli del credito d’imposta;

dovranno essere indicati i dati del progetto di investimento e quelli del credito d’imposta; nel quadro B le informazioni sulla struttura produttiva;

le informazioni sulla struttura produttiva; nel quadro C l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia;

l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia; nel quadro D l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste (considerando anche gli aiuti de minimis);

l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste (considerando anche gli aiuti de minimis); nel quadro E gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione.

Per la compilazione del modello dovrà essere utilizzato l’apposito software.

Dopo la comunicazione, entro i cinque giorni successivi, l’Agenzia delle Entrate fornirà la ricevuta di presa in carico (o l’eventuale scarto).

La stessa Agenzia delle Entrate ha specificato quali sono le condizioni che determineranno lo scarto e sottolineando che, nel caso in cui la comunicazione sia inviata nei quattro giorni precedenti alla scadenza e venga scartata, può essere inviata nuovamente entro i cinque giorni solari successivi in modo tempestivo.