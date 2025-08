Concordato preventivo biennale: ultimi controlli prima dell’adesione

Webinar formativo gratuito organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale lunedì 22 settembre alle 15.00

Il concordato preventivo biennale 2025 2026 sta per giungere ai titoli di coda, con la scadenza per l’adesione sempre più vicina, ma ci sono ancora diversi dubbi sull’adesione e la gestione post adesione.

Curiosità che riguardano anche la pianificazione fiscale conseguente, in vista di possibili eventi futuri in funzione dei quali i contribuenti titolari di partita IVA devono monitorare bene le cause di esclusione e decadenza.

Per questo motivo TeamSystem e Informazione Fiscale hanno organizzato un interessantissimo webinar formativo destinato agli studi professionali e ai professionisti, in particolare dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, tributaristi e fiscalisti in generale interessati ad approfondire le ultime novità sul concordato preventivo biennale 2025 2026 per le partite IVA, con l’obiettivo di rivedere i principali aspetti che caratterizzano questo istituto in vista degli ultimi controlli pre adesione.

È possibile partecipare all’evento formativo compilando il modulo nella pagina di registrazione dedicata.

Programma del webinar:

La normativa di riferimento;

Il CPB per i titolari di partita IVA in regime forfettario;

Il CPB per ditte individuali e studi professionali;

Il CPB per società di persone e società di capitali;

Il ravvedimento speciale;

Gli ultimi controlli prima dell’adesione.

Obiettivi del corso

La partecipazione al webinar consentirà di: