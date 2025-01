In arrivo nuovi contributi per le imprese del Mezzogiorno. Il MIMIT stanzia 300 milioni per gli investimenti sostenibili delle PMI

22 gennaio 2025

Pronta a partire la nuova misura “Investimenti sostenibili 4.0” promossa dal MIMIT e destinata alle piccole e medie imprese del Sud. Per l’attuazione sono stanziati 300 milioni di euro, l’obiettivo è quello di supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile. L’agevolazione sostiene le imprese in possesso dei requisiti indicati nel decreto MIMIT che investono in progetti che prevedono l’impiego di tecnologie abilitanti. Chi può accedere ai contributi e come funziona l’agevolazione? Investimenti sostenibili 4.0: in arrivo nuovi contributi per le imprese del Sud Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha firmato il decreto per l’attuazione di “Investimenti sostenibili 4.0”, la nuova agevolazione destinata alle PMI del Mezzogiorno. Si tratta della misura volta a supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle micro, piccole e medie imprese che operano nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. La misura prevede una dotazione finanziaria di 300 milioni di euro, destinati sotto forma di contributi in conto impianti e di finanziamenti agevolati, alle imprese in possesso dei requisiti indicati nel decreto. Nello specifico, possono beneficiare dell’agevolazione le imprese con programmi di investimento devono finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche (allegato n. 4 al decreto): attività manifatturiere;

servizi alle imprese. Le PMI inoltre devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese;

essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure liquidatorie;

trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;

essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;

aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e non farlo fino ai due anni successivi. Le agevolazioni, come detto, sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti e finanziamento agevolato che coprono fino al 75 per cento delle spese ammissibili, senza distinzione sulla base delle dimensioni dell’impresa. Termini e modalità di domanda saranno definiti in un apposito provvedimento MIMIT di prossima emanazione. Investimenti sostenibili 4.0: progetti e spese ammissibili Per poter beneficiare dell’agevolazione “Investimenti sostenibili 4.0”, le imprese interessate devono presentare un programma di investimento che: offra un contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali;

renda il processo produttivo sostenibile e circolare;

migliori la sostenibilità e il risparmio energetico dell’impresa;

favorisca la transizione tecnologica e digitale dell’azienda. L’obiettivo del programma dovrà essere raggiunto tramite l’impiego di tecnologie abilitanti come: l’intelligenza artificiale;

la blockchain;

l’internet of things e l’industrial internet;

il cloud;

la cybersecurity;

i big data e analytics;

le soluzioni di advanced manufacturing;

la manifattura additiva;

la simulazione e la realtà aumentata. Le spese previste dal programma dovranno riguardare: l’acquisto di macchinari, impianti e nuove attrezzature;

opere murarie;

programmi informatici;

certificazioni ambientali;

servizi di consulenza specialistica. Il programma d’investimento deve prevedere una spesa compresa tra i 750.000 euro e i 5 milioni di euro. Tutti i dettagli nel decreto MIMIT. MIMIT - Decreto “Investimenti sostenibili 4.0” Scarica il documento