In partenza a breve l'agevolazione che favorisce l'internazionalizzazione delle micro e PMI toscane.

Dal 17 marzo le imprese della Toscana potranno fare domanda per ottenere i contributi a fondo perduto previsti dal nuovo bando della Regione.

Si tratta dell’agevolazione volta a sostenere gli investimenti finalizzati all’internazionalizzazione in Paesi esterni all’Unione Europea delle PMI.

L’obiettivo è quello di incrementare l’export e le imprese esportatrici.

L’agevolazione è concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto e contributo in conto capitale. Il contributo copre fino al 50 per cento del costo totale del progetto ammesso.

Regione Toscana: contributi per l’internazionalizzazione delle PMI

Dal 17 marzo sarà possibile presentare la domanda per accedere alla nuova agevolazione della Regione Toscana volta a favorire gli investimenti finalizzati all’internazionalizzazione in Paesi extra UE.

Si tratta del bando “Internazionalizzazione 2025 per le PMI”, previsto nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027.

L’obiettivo della misura è quello di agevolare la realizzazione di progetti di imprese toscane, finalizzati all’internazionalizzazione in Paesi esterni all’Unione Europea del sistema produttivo ed in particolare delle micro, piccole e medie imprese con l’obiettivo di incrementare l’export e le imprese esportatrici.

Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto e in conto capitale, erogati anche nella forma di voucher.

Bando internazionalizzazione per le PMI toscane: i soggetti beneficiari

Chi può fare domanda per accedere all’agevolazione?

Come specificato nel bando pubblicato sul sito della Regione, sono soggetti destinatari:

le micro, piccole e medie imprese (MPMI);

i professionisti;

le forme associative con personalità giuridica;

le forme associative senza personalità giuridica costituite da almeno 3 imprese/professionisti (i requisiti di ammissibilità devono essere in capo ai singoli soggetti).

Tali soggetti devono operare nel settore Manifatturiero o del Turismo e Commercio in possesso di uno dei codici Ateco Istat 2007. Di seguito l’elenco dei codici ammessi.

Bando Regione Toscana - Internazionalizzazione PMI Scarica l’elenco dei codici Ateco

Per poter partecipare al bando è inoltre necessario il possesso dei seguenti requisiti specificati all’articolo 4 dell’avviso:

iscrizione pubblici registri;

localizzazione del progetto;

regolarità contributiva – DURC;

procedure concorsuali;

atti di revoca precedenti bandi;

responsabilità amministrativa;

precedenti penali;

contrasto lavoro irregolare;

procedimenti penali in corso;

Deggendorf;

dimensione impresa;

divieto intestazione fiduciaria;

soggetto attivo/stato inattività;

domicilio digitale;

affidabilità economico-finanziaria;

impresa in difficoltà;

modulo antimafia;

delocalizzazione ed impegno a non delocalizzare;

contrasto alla discriminazione;

rating di legalità;

posizione debitoria vs. bilancio regionale;

antiriciclaggio;

fornitori qualificati;

partecipazioni a manifestazioni fieristiche aventi i requisiti ammessi dal bando.

Tali soggetti devono presentare una scheda tecnica che illustri nel dettaglio:

la descrizione del progetto: oggetto, finalità e localizzazione, risultato finale da conseguire (output) e dei cambiamenti effettivamente apportati a seguito del progetto (outcome);

le modalità di realizzazione, gestionale e finanziaria (copertura del progetto);

il cronoprogramma con le fasi del progetto.

I progetti devono prevedere obbligatoriamente l’acquisizione di Servizi all’internazionalizzazione elencati nell’Area C del Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane (Allegato G del bando) nelle percentuali indicate nel testo del bando e deve essere composto per almeno il 60 per cento da tali servizi.

Bando internazionalizzazione per le PMI toscane: contributi ottenibili e modalità di domanda

Come anticipato, l’agevolazione è concessa sotto forma di:

sovvenzione a fondo perduto;

contributo in conto capitale.

I contributi sono erogati, anche nella forma di voucher (limitatamente alle spese sostenute con fornitori nazionali e relativi all’acquisizione di servizi), in regime “de minimis”.

Il contributo può coprire fino al 50 per cento del costo totale del progetto ammesso.

L’intensità dell’aiuto dipende dalla dimensione dell’impresa e dall’investimento attivato in base alla combinazione delle spese, secondo i criteri specificati nel bando.

Bando Regione Toscana - Internazionalizzazione PMI Scarica il bando

Il contributo è maggiorato del 5 per cento per:

le imprese che non hanno un bilancio depositato o che non sono tenute normativamente al deposito di bilancio presso CCIAA;

le imprese che hanno un fatturato estero: la cui media degli ultimi due esercizi sia inferiore al 20 per cento del fatturato aziendale totale; inferiore al 10 per cento del fatturato aziendale dell’ultimo bilancio depositato.



Il contributo è invece maggiorato del 10 per cento per:

le imprese localizzate in comuni “interni”;

le imprese che operano nel settore Moda;

le imprese femminili e giovanili;

le imprese con rating di legalità (con differenziazione in base alle stelle 1 stella 2 per cento, 2 stelle 3 per cento e 3 stelle 5 per cento) e con certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere;

le imprese che realizzano un incremento di occupazione (con differenziazione in base alle UL, 1UL 2 per cento, 2 UL 3 per cento e 3 UL 5 per cento).

Tali maggiorazioni integrano l’intensità di aiuto prevista e sono cumulabili fra loro. Ad ogni modo, il contributo complessivo non potrà superare il 50 per cento dell’investimento ammissibile.

La domanda per l’agevolazione può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 17 marzo 2025. Non c’è scadenza: si procede fino all’esaurimento delle risorse, 9,4 milioni di euro.

Le richieste vanno trasmesse esclusivamente per via telematica dall’apposito servizio disponibile sul sito della regione, a cui si accede con SPID, CIE o CNS.

