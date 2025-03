Regione Liguria: al via l’agevolazione per imprese e cooperative sociali

In partenza a maggio l'agevolazione a sostegno di imprese e cooperative sociali della Liguria. Si possono ottenere contributi a fondo perduto fino a 100.000 euro

Tutto pronto per la partenza della nuova agevolazione per le imprese della Liguria.

Da maggio sarà possibile fare domanda per gli incentivi a sostegno delle imprese e delle cooperative sociali.

I progetti devono prevedere l’acquisto di fabbricati, macchinari, attrezzature, brevetti e altro ancora con l’obiettivo di sostenere l’avvio e/o il rafforzamento.

Le domande si potranno inviare dal 28 maggio sull’apposita piattaforma della regione.

Regione Liguria: al via l’agevolazione

Dal 28 maggio sarà possibile presentare la domanda per accedere alla nuova agevolazione della Regione Liguria che favorisce l’accesso a contributi per gli investimenti a sostegno di imprese e cooperative sociali.

Si tratta del bando volto a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle imprese, previsto nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027.

L’obiettivo della misura è quello di supportare l’avvio e il rafforzamento di imprese e cooperative sociali, valorizzando l’impresa sociale come leva per lo sviluppo economico, creando nuove opportunità produttivo-occupazionali nei servizi sociali.

Nello specifico, possono presentare domanda per il contributo le:

imprese sociali (art. 1 del Dlgs n. 112/2017), iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese, costituite in forma di società (di persone o di capitali);

cooperative sociali (legge n. 381/1991) e loro consorzi.

Imprese e cooperative liguri devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

rientrare nella definizione comunitaria di piccola e media impresa (PMI);

essere iscritte nel Registro delle imprese e attive;

essere iscritte nel Registro regionale del Terzo Settore e inserite negli elenchi, albi, anagrafi prescritti dalla rispettiva normativa di riferimento.

Il bando regionale prevede uno stanziamento di 4 milioni di euro.

Contributi Regione Liguria per imprese e cooperative sociali: progetti e agevolazioni

Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto per gli investimenti diretti allo sviluppo dell’attività d’impresa compatibili con le finalità statutarie e funzionali all’attività esercitata.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della spesa effettuata. L’investimento minimo non può essere inferiore a 30.000 euro.

Il valore massimo del contributo che è possibile ottenere è di 100.000 euro.

I programmi di investimento devono concludersi entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione.

Le spese agevolabili riguardano:

l’acquisto di fabbricati già costruiti;

suolo aziendale (limite del 10% del totale);

macchinari;

attrezzature;

arredi;

programmi informatici;

brevetti;

licenze know-how;

mezzi mobili (solo se a servizio esclusivo della struttura produttiva, nel limite massimo del 30% della spesa ammissibile);

prestazioni consulenziali (limite del 10% del totale).

Sono ammesse anche le spese avviate a partire dal 1° giugno 2024.

Contributi per imprese e cooperative sociali liguri: come fare domanda

Le imprese interessate possono potranno fare domanda tramite la piattaforma Bandi Online del sito della Regione, a partire dal 28 maggio e fino alla scadenza fissata per le ore 17.30 del 14 giugno 2025.

Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 17.30 (salvo festività).

Le proposte progettuali verranno ammesse tramite una procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di invio informatico al protocollo delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi e Servizi.

