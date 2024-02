Si scaldano i motori per il concordato preventivo: ok a modelli e istruzioni per l’invio dei dati

Partono i lavori per l'avvio della stagione della dichiarazione dei redditi 2024: insieme a una serie di altre istruzioni, nella giornata del 29 febbraio arrivano dall'Agenzia delle Entrate modelli e specifiche tecniche per l'invio dei dati rilevanti per l'applicazione degli ISA e dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale

Con una raffica di provvedimenti e istruzioni, l’Agenzia delle Entrate avvia la stagione della dichiarazione dei redditi 2024, rinnovata dalla riforma fiscale: tra i documenti pubblicati nella giornata del 29 febbraio ci sono anche modelli e specifiche tecniche per l’invio dei dati rilevanti per l’applicazione degli ISA e dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale.

Nel tentativo di tenere fede a quanto promesso dal decreto legislativo numero 13 del 2024, che mette nero su bianco le regole di questo nuovo patto con il Fisco per bloccare il pagamento delle imposte, non entra in gioco un nuovo, autonomo, adempimento per la trasmissione delle informazioni rilevanti, ma il flusso diventa parte integrante di quello relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Come si legge nel provvedimento approvato dall’Agenzia delle Entrate il 28 febbraio e pubblicato il giorno successivo, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione rientra tra quelli utilizzati per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale che a loro volta fanno parte del pacchetto della dichiarazione dei redditi 2024.

I dati per elaborare la proposta di concordato preventivo debuttano nella dichiarazione dei redditi

Sono proprio i soggetti ISA, le partite IVA che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i contribuenti a cui l’Amministrazione finanziaria indirizzerà le proposte di accordo per bloccare il valore delle imposte da pagare per due anni, basandosi sulle informazioni relative al periodo d’imposta 2023.

Per questo motivo centrale sarà la dichiarazione dei redditi 2024 e l’invio dei relativi dati.

“La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, (...), le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi

oneri dichiarativi”, si legge nell’articolo 9 del decreto legislativo numero 13 del 2024.

La metodologia di elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per alcune attività dovrà tenere conto anche degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale e delle risultanze della loro applicazione.

La procedura da seguire non è stata ancora stabilita e dovrà essere approvata con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Ma dall’Amministrazione finanziaria si scaldano i motori per avviare il flusso dei dati che saranno presi in considerazione, insieme alle informazioni che derivano dalle banche dati disponibili.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 28 febbraio 2024 Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2023, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione, di un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo

Secondo quanto stabilito con le novità della riforma, per i soggetti ISA che si trovano in una condizione di regolarità fiscale, l’Amministrazione finanziaria elaborerà una proposta di concordato per congelare il valore delle imposte da pagare per due anni che dovrà essere accettata dai contribuenti interessati entro il 15 ottobre.

Tutta la stagione dichiarativa, infatti, sarà influenzata da questa novità che si appresta a prendere forma: lo stesso termine per l’invio dei modelli Redditi, IRAP e Consolidato Nazionale e Mondiale, che a regime passerà dal 30 novembre al 30 settembre, si sposta al 15 ottobre.

Nel modello Redditi Persone Fisiche, inoltre, è stata inserita anche una sezione dedicata ai forfettari, contribuenti diversi dai soggetti ISA, che hanno intenzione di aderire al concordato preventivo sperimentale proposto, in questo caso, in forma annuale.

Nel frattempo con l’approvazione dei provvedimenti che definiscono i modelli e le specifiche tecniche per i dati rilevanti per gli ISA e per l’accordo che l’Amministrazione finanziaria proporrà alle partite IVA, l’Agenzia delle Entrate ha dato il suo calcio d’inizio.