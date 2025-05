Il nuovo concordato preventivo biennale alla prova dei fatti

Webinar formativo sul Concordato preventivo biennale 2025 2026 per le partite IVA con analisi della nuova normativa e di diversi casi pratici risolti. Con Sandra Pennacini

Siamo entrati nella stagione dichiarativa del 2025 e il Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025 2026 rappresenta certamente una opportunità di risparmio fiscale straordinaria per Imprenditori e Professionisti.

I contribuenti titolari di partita IVA si trovano oggi di fronte alla sfida della programmazione fiscale consapevole, finalizzata all’ottenimento di agevolazioni fiscali che possono fare la differenza per il futuro.

Proprio per questo motivo abbiamo organizzato un imperdibile webinar formativo in diretta streaming, che si terrà il prossimo 16 giugno 2025 dalle ore 15.00 alle 17.00, con esempi pratici di compilazione, analisi delle situazioni più comuni e riflessioni sull’impatto effettivo del CPB.

La relatrice sarà Sandra Pennacini, giornalista pubblicista e formatrice esperta in materia fiscale, con il supporto di Francesco Oliva, commercialista e direttore responsabile di Informazione Fiscale.

Di seguito, il programma del webinar formativo:

Il CPB dei forfettari: imposte e contributi;

Il CPB delle società di capitale: riflessi su IRES, IRAP e contribuzione dei soci;

Il CPB delle ditte individuali e studi professionali: impatto sui contributi INPS;

Il CPB per società di persone e associazioni professionali: effetti sui modelli Redditi dei soggetti e dei soci;

Acconti d’imposta 2025: cosa cambia;

Cessazione e decadenza dal CPB: aspetti critici e conseguenze;

Esempi pratici di compilazione del modello Redditi e simulazioni di impatto fiscale.

Per coloro che acquisteranno il corso il materiale includerà:

accesso al webinar formativo in diretta del prossimo 16 giugno 2025 alle 16.00;

registrazione on demand disponibile entro 24 ore;

materiali di studio e guida completa aggiornata;

ulteriori video pillole e aggiornamenti nei mesi successivi, senza costi aggiuntivi per chi ha acquistato il webinar.

iscriversi alla newsletter di Informazione Fiscale, cliccando il tasto in alto «Iscriviti alla nostra newsletter», che consentirà di accedere gratuitamente a diversi corsi formativi e contenuti esclusivi disponibili su Academy.

Acquistando il webinar si avrà accesso completo, anche dopo l’evento, a tutti i materiali di aggiornamento (video pillole, approfondimenti, slide), senza costi aggiuntivi. Gli utenti registrati riceveranno una notifica via email a ogni nuovo caricamento.

La registrazione del webinar sarà disponibile entro 24 ore dalla conclusione dell’evento.

Anche se il webinar potrà essere seguito in differita, consigliamo comunque la partecipazione in diretta per poter interagire in modo proattivo e proficuo con la relatrice e gli altri partecipanti.