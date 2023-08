Commercialisti: il Comitato delle Pari Opportunità si insedia al CNDCEC

Il CNDCEC ha annunciato l'elezione del Comitato Nazionale Pari Opportunità, con un rappresentante per ogni regione. L'obiettivo è dialogare con il Consiglio e garantire una reale parità tra gli iscritti all’albo e al registro dei tirocinanti

Arriva un nuovo passo in avanti per la parità di genere. Si è insediato presso il CNDCEC, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Comitato Nazionale Pari Opportunità dei commercialisti.

L’organo è costituito da un rappresentante per ogni regione e da due delegati consiglieri nazionali.

Dialogherà con il Consiglio per assicurare una reale parità tra gli iscritti all’albo e al registro dei tirocinanti. Tra le attività anche attività di ricerca, analisi e monitoraggio così come di vigilanza.

Commercialisti: si insedia al CNDCEC il comitato delle pari opportunità

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili annuncia l’elezione e l’insediamento del Comitato Nazionale Pari Opportunità dei commercialisti.

Come si legge nel comunicato stampa del 31 luglio, si tratta del nuovo organo incaricato di dialogare con il Consiglio per individuare interventi finalizzati ad assicurare una reale parità tra gli iscritti all’albo e al registro dei tirocinanti e per eliminare ogni eventuale barriera culturale, normativa e organizzativa che potrebbe rallentare la crescita professionale.

Il Comitato è costituito da un rappresentante per ciascuna regione, scelto dai CPO locali, e da due delegati consiglieri nazionali. Svolgerà una serie di attività tra cui ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli iscritti e dei tirocinanti così da individuare eventuali condizioni di disparità.

Inoltre, si occuperà dell’elaborazione di proposte finalizzate a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità ma svolgerà anche attività di vigilanza sull’applicazione delle norme esistenti in materia di pari opportunità e non discriminazione, sia all’interno sia all’esterno dell’Ordine.

Il CPO nazionale, poi, ha la facoltà di elaborare e proporre codici di comportamento per indicare regole di condotta conformi al principio di parità e di promuovere iniziative e confronti tra dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, esperti contabili, praticanti e altri operatori del diritto sui temi.

Nello svolgimento di tali attività, il Comitato può avvalersi della collaborazione dei Comitati Pari Opportunità istituiti presso gli altri Consigli dell’Ordine ma anche degli altri ordini professionali, enti locali, università, Consigliere di Parità e con ogni altro organismo pubblico o privato di parità.

Il presidente del Comitato Nazionale Pari Opportunità dei commercialisti è Michele de Tavonatti, vicepresidente del Consiglio nazionale dei commercialisti e co-delegato alle Politiche giovanili e di genere con David Moro, secondo consigliere nazionale all’interno del CPO.

I rappresentanti regionali sono: Chiara Bedei (Veneto); Barbara Berardi (Marche); Alessandra Berghella (Abruzzo); Elena Briata (Liguria); Claudia Cattani (Lazio); Orsola Cernera (Molise); Ivana Maria De Michele (Lombardia); Luigi Greco (Puglia); Giuliana Guida (Basilicata); Aurelia Isoardi (Piemonte); Stefania Longo (Campania); Daniela Manicardi (Emilia Romagna); Francesca Marconi (Valle d’Aosta); Sabrina Mazza (Friuli Venezia Giulia); Simonetta Murolo (Sicilia); Martina Olla (Sardegna); Francesca Riso (Calabria); Paola Santoni (Toscana); Ida Dominici (Umbria); Luciano Santoro (Trentino Alto Adige).