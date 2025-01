Buon 2025 dalla redazione di Informazione Fiscale!

Tanti auguri di buon anno a tutti i lettori e a tutte le lettrici dalla redazione di Informazione Fiscale!

La redazione di Informazione Fiscale augura un buon 2025 a tutti i lettori e a tutte le lettrici!

Anche quest’anno, con un appuntamento quotidiano sulle nostre pagine, ci siamo incontrati per conoscere e approfondire le principali notizie che arrivano dal mondo del Fisco e del Lavoro.

Dai provvedimenti ricorrenti, come la Legge di Bilancio che disegna le regole per il prossimo anno, alle misure che tracciano nuove direzioni, come il concordato preventivo e tutte le altre novità della riforma fiscale che hanno preso vita durante l’anno, l’obiettivo è sempre quello di offrire un’informazione approfondita, chiara, affidabile e verificata.

Lo facciamo prima di tutto con le parole, ma sempre più anche con le immagini grazie alla nostra presenza su Instagram e su Youtube, dando forme e spazi diversi ai contenuti.

Accanto agli appuntamenti quotidiani con le notizie principali, non mancano le occasioni per tracciare quadri di sintesi e cornici di approfondimento, anche coinvolgendo direttamente lettrici e lettori.

Durante i fine settimana abbiamo tirato le somme dei fatti degli ultimi sette giorni con IF WEEK in formato testuale e con IF NEWS in formato video.

L’appuntamento periodico con i sondaggi continua a darci la possibilità di raccogliere le opinioni, il disappunto, i desideri di chi si informa sulle nostre pagine.

Al di là dei confini informativi, c’è spazio anche per la formazione con le opportunità dei corsi e dei webinar organizzati dalla redazione e con l’offerta del nuovo portale Academy sia gratuita che a pagamento.

Contenuti di alta qualità, anche senza pubblicità e in modalità tecnologicamente avanzata, possibilità di dialogo e interazione con professionisti e professioniste esperte, aggiornamento continuo delle risorse sono sono alcune caratteristiche nella nuova piattaforma lanciata da Informazione Fiscale.

Sul fronte dell’informazione, ma con logiche diverse anche su quello della formazione, anche per il prossimo anno la redazione si impegna a mantenere il tacito patto giornalistico stretto con ognuno dei lettori e delle lettrici con l’obiettivo di fornire notizie, aggiornamenti, approfondimenti oggettivi, accurati ed accessibili, utili per orientarsi nel mondo del Fisco e del Lavoro.

Pronti per affrontare al meglio il nuovo anno, vi auguriamo ancora un 2025 di soddisfazioni e serenità!