Academy: il portale per la formazione digitale su fisco, lavoro e impresa

Academy di Informazione Fiscale è una piattaforma di e-learning per cittadini, professionisti e imprese che vogliono restare aggiornati in modo chiaro e accessibile su fisco, lavoro e impresa

Academy è il portale di formazione digitale creato dalla redazione di Informazione Fiscale, punto di riferimento nazionale per l’informazione su fisco, lavoro e impresa.

Si tratta di una piattaforma di e-learning professionale progettata per offrire contenuti formativi sempre aggiornati, pratici e facilmente fruibili, dedicati a:

fiscalità e tributi;

normativa del lavoro;

contabilità e bilancio;

gestione d’impresa;

bonus, agevolazioni e incentivi.

Academy si rivolge a un pubblico ampio e variegato:

cittadini e lavoratori che vogliono orientarsi tra normative, bonus, contributi e gestione delle pratiche quotidiane;

professionisti e autonomi che desiderano aggiornarsi con strumenti concreti, utili nella consulenza e nelle attività di studio;

imprese e PMI che intendono migliorare la gestione amministrativa e fiscale;

giovani e studenti che mirano a costruire competenze concrete e avvicinarsi al mondo del lavoro con basi solide.

Cosa puoi trovare su Academy.informazionefiscale.it

La piattaforma include materiali formativi organizzati in percorsi tematici:

video-corsi su casi reali con taglio pratico e aggiornamento costante;

su casi reali con taglio pratico e aggiornamento costante; webinar in diretta e registrati che permettono l’interazione in tempo reale;

in diretta e registrati che permettono l’interazione in tempo reale; e-book e dispense che si possono scaricare e consultare anche offline;

che si possono scaricare e consultare anche offline; tool interattivi come calcolatori, simulazioni e strumenti operativi;

come calcolatori, simulazioni e strumenti operativi; approfondimenti editoriali curati dalla redazione di Informazione Fiscale.

Le categorie tematiche del portale

I contenuti sono suddivisi in aree tematiche per garantire una consultazione semplice, rapida e mirata. Le categorie includono:

Apertura Partita IVA : contenuti dedicati ai requisiti, alle modalità di apertura, ai regimi fiscali disponibili e agli obblighi previsti.

: contenuti dedicati ai requisiti, alle modalità di apertura, ai regimi fiscali disponibili e agli obblighi previsti. Finanza agevolata e agevolazioni fiscali per aziende e professionist i: risorse dedicate a contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, bandi pubblici, crediti d’imposta e incentivi fiscali per lo sviluppo e l’innovazione.

i: risorse dedicate a contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, bandi pubblici, crediti d’imposta e incentivi fiscali per lo sviluppo e l’innovazione. Casa, immobili e agevolazioni fiscali : approfondimenti su bonus edilizi, detrazioni fiscali per ristrutturazioni, acquisto prima casa, affitti, mutui e normative immobiliari.

: approfondimenti su bonus edilizi, detrazioni fiscali per ristrutturazioni, acquisto prima casa, affitti, mutui e normative immobiliari. TeamSystem : risorse, aggiornamenti e supporto sull’uso delle soluzioni software TeamSystem per la gestione contabile, amministrativa, fiscale e organizzativa.

: risorse, aggiornamenti e supporto sull’uso delle soluzioni software TeamSystem per la gestione contabile, amministrativa, fiscale e organizzativa. Associazioni ed altri enti del terzo settore : contenuti video e testuali dedicati alle normative, agli adempimenti e agli strumenti operativi rivolti a organizzazioni no profit, enti religiosi, culturali, sportivi e di volontariato.

: contenuti video e testuali dedicati alle normative, agli adempimenti e agli strumenti operativi rivolti a organizzazioni no profit, enti religiosi, culturali, sportivi e di volontariato. Cooperative : approfondimenti sui riferimenti normativi, le agevolazioni, gli aspetti fiscali e contabili specifici per le cooperative sociali, agricole, di lavoro e di consumo.

: approfondimenti sui riferimenti normativi, le agevolazioni, gli aspetti fiscali e contabili specifici per le cooperative sociali, agricole, di lavoro e di consumo. Crediti : la sezione è dedicata all’acquisto di pacchetti di crediti spendibili sul portale creando una sorta di “abbonamento personalizzato”. L’utente può acquistare un certo numero di crediti e poi contattare l’ufficio formazione di Academy, spiegando il proprio fabbisogno formativo e informativo e concordando quindi il pacchetto più conveniente;

: la sezione è dedicata all’acquisto di pacchetti di crediti spendibili sul portale creando una sorta di “abbonamento personalizzato”. L’utente può acquistare un certo numero di crediti e poi contattare l’ufficio formazione di Academy, spiegando il proprio fabbisogno formativo e informativo e concordando quindi il pacchetto più conveniente; Contabilità e bilancio: video corsi, schede, schemi e guide complete relative alla contabilità ordinaria e semplificata, ai principi contabili e agli obblighi fiscali e civilistici, alla redazione del bilancio e all’analisi per indici e per flussi.

Ogni categoria include video, materiali scaricabili e strumenti digitali dedicati.

Perché scegliere Academy

Academy di Informazione Fiscale si distingue per la qualità e l’affidabilità dei contenuti, sempre aggiornati e realizzati da professionisti con comprovata esperienza sul campo. La piattaforma garantisce una formazione specializzata, focalizzata su tematiche fiscali, giuridiche e aziendali di rilevanza concreta.

L’accesso ai contenuti è completamente flessibile: i corsi e i materiali possono essere consultati in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, consentendo un apprendimento personalizzato.

Inoltre, molte risorse sono disponibili gratuitamente per gli iscritti alla newsletter e, per i corsi a pagamento, gli aggiornamenti futuri vengono resi disponibili senza costi aggiuntivi, per offrire un valore duraturo nel tempo.

Come accedere

L’accesso ad Academy avviene direttamente da browser tramite PC, tablet o smartphone.

La registrazione al portale è totalmente gratuita e per accedere ai contenuti a costo zero è necessario iscriversi alla newsletter.

L’acquisto dei prodotti è semplice e sicuro, con aggiornamenti sempre inclusi e accesso illimitato nel tempo.

Per registrarsi al al portale occorre:

accedere al sito ;

; cliccare su « Registrati » in alto a destra;

» in alto a destra; inserire l’indirizzo email e selezionare « Invia link per la registrazione »;

»; aprire l’email ricevuta e cliccare sul link contenuto;

contenuto; compilare i dati richiesti e scegliere una password ;

e scegliere una ; effettuare l’accesso con le credenziali create.

Una volta entrati bisogna cliccare su «Iscriviti alla nostra newsletter» (in alto a destra) per accedere ai corsi gratuiti riservati agli iscritti.

Per accedere ai contenuti o per esplorare il catalogo corsi è possibile consultare il sito ufficiale academy.informazionefiscale.it

Per proposte di collaborazione come docente o relatore, è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected] .