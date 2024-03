Decreto riscossione nel prossimo Consiglio dei Ministri: ancora novità dalla riforma fiscale

Ancora novità in arrivo dalla riforma fiscale: con molta probabilità sul tavolo del prossimo Consiglio dei Ministri, ci sarà il decreto sulla riscossione, pronto anche quello di revisione del Testo Unico sulle Dogane. Le anticipazioni arrivano al viceministro all'Economia e alle Finanze, Maurizio Leo, durante un evento organizzato per oggi, 6 marzo, dalla CNA

Si continua sulla strada delle novità della riforma fiscale: pronto per arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri, con molta probabilità già nella prossima riunione, il decreto che interverrà sulla riscossione. Definiti, inoltre, anche i contorni del provvedimento che conterrà la revisione del Testo Unico delle Dogane.

Le anticipazioni arrivano dal viceministro all’Economia e alle Finanze Maurizio Leo che, durante l’evento “La riforma fiscale alla prova dei fatti”, organizzato dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato il 6 marzo, ha fatto un bilancio sui lavori di attuazione, soffermandosi anche sulle previsioni future.

Dal successo del concordato, ha ribadito, dipenderà una riduzione fiscale per il ceto medio nel 2025.

Decreto riscossione in arrivo nel prossimo Consiglio dei Ministri

“Abbiamo fatto sette decreti attuativi, l’ottavo è alle battute finali, quello sui giochi, e lo porteremo al prossimo Consiglio dei ministri e vorrei portare anche altri due provvedimenti, tra cui quello sulla riscossione”, dice il padre della riforma Maurizio Leo. L’altro conterrà una rivisitazione della regolamentazione doganale.

Si cambiano procedure: se non si riesce a riscuotere, dopo 5 anni il carico fiscale di restituisce all’ente impositore. L’idea è quella di “non alimentare la crescita dei carichi che non sfocia in niente”. Che, in realtà, è in continuo aumento, nonostante la rottamazione quater: “dobbiamo trovare una soluzione”, sottolinea il Viceministro.

La traccia è già messa nero su bianco: come per gli altri decreti, le novità sulla riscossione sono da inquadrare nella cornice della legge numero 111 del 2023.

Da un uso sempre più incisivo della tecnologia al potenziamento dell’attività di riscossione coattiva, passando per la stabilizzazione dei piani di rateazione, fino a un massimo di 120 rate, e per una semplificazione delle procedure dei rimborsi, è l’articolo 18 della legge delega per la riforma fiscale a definire il futuro della riscossione.

Decreto riscossione in arrivo: novità già approvate e prospettive della riforma fiscale

“Stiamo procedendo in tempi e con meccanismi rapidissimi”, dice il padre della riforma fiscale, Maurizio Leo.

Con il decreto riscossione in arrivo e con il provvedimento sulla revisione del Testo Unico sulle Dogane, i testi di attuazione della riforma fiscale che hanno ricevuto almeno un primo via libera in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri arrivano a 11.

Più a rilento, però, proseguono i lavori con cui Ministeri ed Enti competenti sono chiamati in causa a definire alcuni aspetti operativi delle novità messe in campo.

Decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale Provvedimento N. decreti attuativi N. Decreti attuativi approvati Fiscalità internazionale: nuovo regime delle agevolazioni previste per le lavoratrici e i lavoratori impatriati e global minimum tax D. lgs. numero 209 del 2023 8 0 Imposte sui redditi: nuova IRPEF a tre aliquote, eliminazione dell’ACE e maxideduzione per i neo assunti D. lgs. numero 216 del 2023 1 0 Statuto dei diritti del contribuente: revisione dei principi alla base del dialogo tra i cittadini e le cittadine e l’Amministrazione finanziaria D lgs. numero 219 del 2023 3 0 Contenzioso tributario: informatizzazione della giustizia tributaria e accelerazione della fase cautelare D. lgs. numero 220 del 2023 1 0 Adempimento collaborativo: riduzione graduale della soglia di accesso fino ad arrivare a un volume di ricavi o di affari minimo di 100 milioni nel 2028 D lgs. numero 221 del 2023 6 0 Adempimenti tributari: semplificazioni e revisione del calendario fiscale D. lgs. numero 1 del 2024 14 3 Accertamento tributario e concordato preventivo biennale: revisione delle procedure accertative, nuovo strumento per le partite IVA che permette di stabilire in anticipo le imposte dovute D. lgs. numero 13 del 2024 10 1 Settore dei giochi, in particolar modo online: nuove regole e obblighi per i concessionari e tutele per i giocatori Da approvare in via definitiva - - Revisione del sistema sanzionatorio tributario da approvare in via definitiva - -

Su 43 provvedimenti attuativi previsti dai decreti legislativi della riforma fiscale, che sono arrivati in Gazzetta Ufficiale tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, soltanto quattro sono stati già firmati. In primis riguardano la dichiarazione dei redditi, nella sua versione rinnovata, che sarà utile anche per l’elaborazione delle proposte di concordato preventivo biennale, il patto tra partite IVA e Fisco per bloccare l’importo delle imposte da pagare.

Ed è proprio da questo nuovo patto con il Fisco che, secondo Maurizio Leo, potrebbe derivare una riduzione fiscale per il ceto medio dal 2025.

Come ha sottolineato già nei mesi scorsi, il successo del concordato preventivo biennale potrebbe essere il presupposto per ridurre ancora le aliquote IRPEF, passando da tre a due e avanzando nel percorso di appiattimento della tassazione.

Nel frattempo, però, anche per restare fermi, tenendo le tre aliquote che per ora sono previste solo per quest’anno, servirà una conferma: i risultati sul concordato sono difficili da stimare e il 2025 resta tutto da scrivere.