Accise alcol e bevande alcoliche, scadenze e modalità di versamento sono stabilite dal decreto del MEF del 7 dicembre. Il provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale e in fase di pubblicazione in GU, fissa i termini al 20 e al 27 dicembre 2021. I pagamenti sono relativi alle immissioni in consumo effettuate tra il 1° e il 15 dicembre 2021.

11 dicembre 2021

Accise alcol e bevande alcoliche, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2021 stabilisce le modalità di versamento. Il provvedimento del MEF è in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e fissa anche le scadenze da rispettare per i versamenti. L’accisa deve essere pagata sull’alcol etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke. Il periodo di riferimento è la prima metà del mese, ovvero tra il 1° e il 15 dicembre 2021. Accise alcol e bevande alcoliche: le scadenze dei versamenti di dicembre 2021 Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sul sito istituzionale il 7 dicembre 2021 e in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, stabilisce le modalità di versamento delle accise su alcol etilico, bevande alcoliche e prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke. Come indicato dal MEF, i pagamenti sono relativi alle immissioni in consumo effettuate nella prima metà del mese, ovvero tra il 1° e il 15 dicembre 2021. I termini da tenere in considerazione sono i seguenti: 20 dicembre 2021 ;

; 27 dicembre 2021. La prima scadenza della seconda metà del mese di dicembre riguarda i versamenti eseguiti con l’utilizzo del modello unificato F24, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sono escluse le compensazioni di eventuali crediti. Nel secondo termine indicato, quello del 27 dicembre, invece rientrano i versamenti eseguiti direttamente alla tesoreria dello Stato. Tali versamenti possono essere effettuati secondo le seguenti modalità: conto corrente postale;

bonifico bancario o postale a favore della tesoreria statale competente;

piattaforma digitale pagoPA. MEF - Decreto del 7 dicembre 2021 Provvedimento in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Accise alcol e bevande alcoliche: decreto MEF in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Il decreto del MEF del 7 dicembre 2021 è pubblicato in linea con quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative relative alle imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Tale testo unico è stato approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e stabilisce che i termini e le modalità di pagamento dell’accisa siano fissati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In base a quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, del testo unico citato, vengono stabilite le scadenze per il pagamento delle accise sui prodotti già indicati. La pubblicazione del decreto sul sito istituzionale, tuttavia, anticipa la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.