Disponibile da oggi il portale per la precompilazione delle domande di contributo per i progetti di ricerca e sviluppo delle imprese del Mezzogiorno nell'ambito del programma specializzazione intelligente. Le richieste si possono inviare dal 10 settembre

Dopo la proroga dei termini è disponibile dal 2 settembre il portale di domanda per le agevolazioni progetti di ricerca e sviluppo dedicate alle imprese del mezzogiorno.

Il programma “specializzazione intelligente” prevede il riconoscimento di contributi e finanziamenti a imprese di ogni dimensione.

Le domande si possono precompilare tramite lo sportello online di Mediocredito Centrale. L’invio è previsto dalle ore 10.00 del 10 settembre 2024.

Specializzazione intelligente: al via la precompilazione delle domande

Tutto pronto per la partenza dell’agevolazione che mira a sostenere i progetti di ricerca e sviluppo delle imprese del Mezzogiorno.

Da oggi, 2 settembre è possibile precompilare la domanda sul portale, la quale potrà essere inviata dal 10 del mese.

Le domande sarebbero dovute partire lo scorso 10 luglio ma il termine è stato prorogato dal decreto ministeriale del 4 luglio e posticipato appunto a settembre.

La richiesta di agevolazione deve essere redatta secondo lo schema riportato nell’allegato n. 1 al decreto e corredata dalla documentazione elencata all’allegato n. 2. Gli allegati, assieme al decreto, sono disponibili per il download nell’apposita pagina del sito ministeriale.

A definire i criteri per l’accesso agli incentivi è il decreto MIMIT dello scorso 14 settembre, a cui è seguito il decreto 7 maggio 2024 nel quale sono stati definiti i termini e le modalità di domanda per le agevolazioni.

Si tratta in particolare dei contributi alla spesa e dei finanziamenti agevolati del Fondo per la crescita sostenibile, i quali sono riconosciuti a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo e che risultano coerenti con le aree tematiche della “Strategia nazionale di specializzazione intelligente”, cioè finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs).

Attraverso il programma “Specializzazione Intelligente” il Ministero delle Imprese e del Made in Italy mette a disposizione oltre 470 milioni di euro per le imprese di ogni dimensione:

che svolgono attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, incluse quelle artigiane di produzione di beni di cui alla legge n. 443/1985;

che svolgono attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

che esercitano le attività ausiliarie in favore delle imprese di cui sopra;

agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

agricole che operano come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto;

i centri di ricerca.

Queste devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

essere iscritti nel Registro delle imprese;

non essere sottoposti a procedure concorsuali, né trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo;

trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

disporre di almeno due bilanci approvati;

non risultare impresa in difficoltà.

I progetti, come anticipato, devono realizzati interamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e devono:

prevedere spese e costi ammissibili comprese tra 3 e 20 milioni di euro;

essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e avere una durata compresa tra 1 e 3 anni;

rispettare il principio DNSH e le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative.

Dal 2 settembre, dunque, si possono precompilare le domande di accesso agli incentivi, utilizzando lo sportello online di Mediocredito Centrale, gestore della misura per conto del Ministero.

Le istanze possono essere trasmesse a partire dalle ore 10.00 del 10 settembre 2024 e saranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, nel limite delle risorse disponibili.

Specializzazione intelligente: i contributi per le imprese

Come indicato nel decreto 14 settembre 2023, le risorse sono concesse, nei limiti stabiliti dall’art. 25 del regolamento GBER, sotto forma di:

finanziamento agevolato (328 milioni), per una percentuale delle spese e dei costi ammissibili pari al: 50 per cento per le grandi imprese; 40 per cento le piccole e medie imprese.

(328 milioni), per una percentuale delle spese e dei costi ammissibili pari al: contributo alla spesa (145 milioni), per una percentuale delle spese e dei costi ammissibili articolata come segue: 30 per cento per le piccole imprese; 25 per cento per le medie imprese; 15 per cento per le grandi imprese, non rientranti nella definizione di PMI; 10 per cento quale maggiorazione, spettante, in alternativa, in caso di progetto: realizzato interamente nelle regioni meno sviluppate; realizzato nell’ambito di un progetto congiunto; che preveda un’ampia diffusione dei risultati.

(145 milioni), per una percentuale delle spese e dei costi ammissibili articolata come segue:

Le imprese interessate possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale. L’istruttoria comprende la valutazione amministrativa, finanziaria e tecnica e sarà completata nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale dei decreti MIMIT.