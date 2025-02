Operativa l'agevolazione che favorisce l’occupazione nelle imprese della Sicilia. Si possono ottenere contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per ogni assunzione

Le imprese della Sicilia possono già fare domanda per ottenere i contributi a fondo perduto previsti dal nuovo bando della Regione.

Si tratta dell’agevolazione volta a sostenere la formazione e l’occupazione, soprattutto dei soggetti più fragili.

L’agevolazione prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 10.000 euro per ogni dipendente coinvolto.

Le domande si possono inviare fino all’esaurimento delle risorse stanziate.

Nel caso in cui fossi interessata/o a una consulenza in materia di supporto e assistenza per la presentazione della domanda per gli incentivi a sostegno dell’occupazione compila il form sottostante.

Il tuo indirizzo email (Obbligatorio) Telefono (Obbligatorio solo numeri) Stato occupazionale (Obbligatorio) Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Altro Corso di interesse (Obbligatorio) Testo del tuo messaggio: (Obbligatorio) Si prega di lasciare vuoto questo campo:

Regione Sicilia: contributi per favorire l’occupazione

Dallo scorso dicembre è possibile presentare la domanda per accedere alla nuova agevolazione della Regione Sicilia che favorisce la formazione e l’occupazione.

Si tratta del bando “Formare per assumere”, volto a migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione, soprattutto dei più fragili, nell’ambito del Programma Regionale PR FSE+ 2021-2027.

L’agevolazione promuove gli investimenti di micro, piccole e medie imprese volti alla formazione e all’inserimento lavorativo per i destinatari dell’avviso, giovani e adulti disoccupati e residenti in Sicilia.

L’avviso è rivolto alle micro e PMI siciliane in possesso degli specifici requisiti indicati nel bando.

Ogni impresa beneficiaria potrà fruire di un incentivo all’occupazione per ogni destinatario assunto, fino a un massimo di 10.000 euro.

Le tipologie di contributi previsti per ogni destinatario dell’avviso sono sintetizzate nella tabella di seguito.



Regione Sicilia: contributi per favorire l’occupazione, come fare domanda

La dotazione finanziaria complessiva per la misura è di 38 milioni di euro. Di questi almeno il 40 per cento è destinato all’occupazione delle donne e almeno il 30 per cento alle imprese dei settori produttivi individuate dai codici ATECO specifici all’interno del bando.

Le domande per i contributi devono essere presentate dai legali rappresentanti delle imprese interessate.

Dovranno utilizzare l’apposita piattaforma Sistema Informativo (SI), a cui si accede tramite SPID. Non è prevista una scadenza per l’invio delle domande: i contributi saranno concessi fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Per tutti i dettagli si rimanda al testo integrale dell’avviso pubblico.

Regione Sicilia - Formare per assumere Scarica il bando

Nel caso in cui fossi interessata/o a una consulenza in materia di supporto e assistenza per la presentazione della domanda per gli incentivi a sostegno dell’occupazione compila il form sottostante.