Regione Friuli Venezia Giulia: contributi per le startup innovative

Ai nastri di partenza la nuova agevolazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che favorisce gli investimenti per la creazione di startup innovative.

Si tratta del bando “Incentivi per la creazione di startup innovative e accompagnamento degli imprenditori” nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027.

L’agevolazione promuove la realizzazione di progetti d’investimento volti alla creazione e allo sviluppo di startup innovative mediante la concessione di contributi a fondo perduto.

Possono partecipare le piccole e medie imprese friulane iscritte nel Registro delle imprese nella sezione speciale dedicata alle startup innovative.

La domanda può essere inviata anche dalle startup innovative che non sono ancora iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, ma che si impegnano a comunicare l’iscrizione entro 30 giorni dal termine di scadenza per l’invio delle domande.

Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto a copertura del 50 per cento delle spese ammissibili nel limite massimo di 100.000 euro. Il progetto deve prevedere la creazione della start up innovativa e le relative attività riguardanti lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico per una spesa minima di 12.000 euro.

I contributi, nel limite del 70 per cento dell’importo concesso, possono essere erogati anche in via anticipata.

Le spese ammissibili, per il cui elenco completo si rimanda al testo integrale del bando, devono riguardare:

spese di avvio, impianto e sviluppo;

spese di investimento;

spese per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;

spese per l’acquisizione di servizi forniti da centri di coworking;

spese per consulenze e servizi per l’accompagnamento imprenditoriale.

Le spese di avvio, impianto e sviluppo non possono superare complessivamente il 50 per cento delle spese ammissibili del progetto su cui è calcolato l’aiuto.

Regione Friuli Venezia Giulia: contributi per le startup innovative, come fare domanda

La domanda per i contributi a fondo perduto a sostegno delle startup innovative deve essere presentata, una sola per azienda, alla Camera di commercio competente sul territorio provinciale in cui è presente la sede operativa nella quale viene realizzato il progetto.

Gli interessati potranno presentare la richiesta a partire dalle ore 10.00 del 15 maggio e fino alla scadenza fissata per le ore 16.00 del 16 giugno 2025.

Deve essere trasmessa esclusivamente tramite il Sistema informatico disponibile sul sito della Regione nella sezione dedicata al Bando, previa autenticazione con SPID, CIE o CNS. Dovrà essere corredata di tutta la documentazione richiesta.

I progetti devono essere conclusi e rendicontati entro 18 mesi dalla data di notificazione della concessione dell’aiuto.

