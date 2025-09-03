MonzaFuoriGP 2025: un nuovo capitolo per l’evento urbano che celebra il Gran Premio d’Italia

Dal 4 al 7 settembre, Monza torna a vivere l'energia del 96° Gran Premio d'Italia anche fuori dal circuito. Per quattro giorni la città si trasforma in un palcoscenico urbano diffuso, con concerti, street food, sport, installazioni, talk, arte e motori.

In occasione del 96° Gran Premio d’Italia, Monza si prepara a scendere in pista anche fuori dal circuito. Torna il MonzaFuoriGP, l’evento diffuso che per quattro giorni trasforma la città in un’esperienza urbana immersiva, tra spettacolo, motori, cultura e intrattenimento.

A guidare l’edizione 2025 sarà l’agenzia Sinapps, agenzia monzese specializzata in comunicazione integrata e attivazioni territoriali e vincitrice della gara indetta dal Comune di Monza per l’affidamento del Fuori GP per il biennio 2025–2026, con un progetto che guarda al futuro, valorizza il territorio e punta a una partecipazione ancora più ampia e consapevole.

Le novità dell’edizione 2025

L’edizione di quest’anno sarà caratterizzata da cinque importanti novità che rinnovano la struttura e l’identità della manifestazione.

Non solo eventi, ma comunicazione del territorio

Il MonzaFuoriGP si rafforza come piattaforma di narrazione urbana, con l’obiettivo di valorizzare il tessuto sociale e commerciale della città. Un palcoscenico che promuove Monza dentro e fuori dai confini locali. Il FuoriGP diventa digitale per un racconto di Monza sempre più internazionale.

Il Villaggio dello Sport torna a vivere

Spazi dedicati allo sport, con attività, dimostrazioni dedicate a famiglie, scuole e associazioni.

I Grandi Eventi

L’area concerti si evolve e si sposta: nasce l’Area Showcase, il nuovo cuore pulsante degli eventi, dedicato a musica dal vivo, performance, arte urbana e nuovi talenti.

Grid Night

Serate che coinvolgono tutto il commercio cittadino, trasformando la città in una celebrazione collettiva tra luci, musica e convivialità. (Da giovedì a domenica, tutti i negozi rimarranno aperti fino a tarda sera.)

Monza Elegant Motors Parade

Debutta il Concorso di Eleganza, una sfilata di auto storiche, iconiche e di design che celebra il fascino senza tempo delle quattro ruote. Un incontro tra bellezza, meccanica e passione automobilistica nel cuore della città.

Una città in movimento

Dal 4 al 7 settembre 2025, varie aree cittadine ospiteranno un ricco palinsesto di eventi gratuiti: concerti, street food, installazioni, attività per bambini, talk, arte e motori.

"Il nostro obiettivo è costruire un’esperienza viva, coinvolgente e accessibile, capace di raccontare Monza con uno sguardo nuovo – dichiara Lorenzo V., amministratore di Sinapps – Il Fuori GP non è solo un contorno alla Formula 1: è una leva di visibilità, attivazione e identità per tutto il territorio."

Un progetto per tutti

Il MonzaFuoriGP è pensato per tutti i pubblici: cittadini, turisti, famiglie, tifosi, giovani e stakeholder. Un’esperienza che si vive in città, si amplifica sui social e si racconta anche attraverso contenuti editoriali, video, podcast e strumenti digitali.

Un evento inclusivo, contemporaneo e dal respiro nazionale, pronto a consolidarsi come uno degli appuntamenti più attesi del panorama italiano.

Programma completo MonzaFuoriGP 2025

Giovedì 4 settembre

Piazza Trento e Trieste : dalle 17: esposizioni auto da gara e sportive, area experience, kids & sport con Vero Volley. Eventi sul palco dalle 17:30: show sportivi, inaugurazione Monza FuoriGP, talk istituzionali, presentazione AC Monza 2025/26, docu-film "La Memoria dei Piloti Monzesi", DJ set con Julius Funk;

: dalle 17: esposizioni auto da gara e sportive, area experience, kids & sport con Vero Volley. dalle 17:30: show sportivi, inaugurazione Monza FuoriGP, talk istituzionali, presentazione AC Monza 2025/26, docu-film "La Memoria dei Piloti Monzesi", DJ set con Julius Funk; Boschetti Reali – Street Food dalle 18: sapori dal Messico, Venezuela, Toscana, Abruzzo, Sicilia e Giappone, area giochi bambini e spazio dedicato agli animali;

– Street Food dalle 18: sapori dal Messico, Venezuela, Toscana, Abruzzo, Sicilia e Giappone, area giochi bambini e spazio dedicato agli animali; Piazza Carrobiolo : area food e birre artigianali, contest band emergenti;

: area food e birre artigianali, contest band emergenti; Altre piazze: motorshow e esposizioni automotive (Piazza Carducci, Largo 4 Novembre, Piazza San Paolo, Piazza Centemero Paleari, Largo Mazzini), Stand Lego, Camper Odontoiatri, InfoPoint Monza FuoriGP, Grid Night dalle 20: shopping e intrattenimento serale.

Venerdì 5 settembre

Piazza Trento e Trieste - Dalle 10: esposizioni auto, Area Experience, Kids & Sport. Eventi sul palco dalle 18:30 : presentazioni associazioni sportive, talk CONI, inclusione e sport, spettacolo comico, DJ set;

- Dalle 10: esposizioni auto, Area Experience, Kids & Sport. : presentazioni associazioni sportive, talk CONI, inclusione e sport, spettacolo comico, DJ set; Street Food – Boschetti Reali: aperto tutto il giorno con specialità internazionali e italiane;

– Boschetti Reali: aperto tutto il giorno con specialità internazionali e italiane; Piazza Carrobiolo : area food, birre artigianali, Contest Band Emergenti

: area food, birre artigianali, Contest Band Emergenti Altre piazze: motorshow, simulatori Lamborghini, esposizioni automotive, Jazz in piazza (San Pietro Martire), Live Music Showcases (Cambiaghi), Villaggio Bluemers: laboratori, giochi, spettacoli, talk educativi, Grid Night dalle 20:00.

Sabato 6 settembre

Piazza Trento e Trieste - Dalle 10: esposizioni auto, Area Experience, Kids & Sport, Radio Italia. Eventi sul palco: danza, arti marziali, presentazione squadre sportive, qualifiche GP su TV8, spettacoli teatrali e DJ set:

- Dalle 10: esposizioni auto, Area Experience, Kids & Sport, Radio Italia. Eventi sul palco: danza, arti marziali, presentazione squadre sportive, qualifiche GP su TV8, spettacoli teatrali e DJ set: Street Food – Boschetti Reali : tutto il giorno, area kids e spazio cani;

: tutto il giorno, area kids e spazio cani; Piazza Carrobiolo : area food, birre artigianali, Band Contest;

: area food, birre artigianali, Band Contest; Altre piazze: motorshow e acrobazie (Carducci, Largo 4 Novembre), Lego F1, InfoPoint, Camper Odontoiatri, Villaggio Bluemers: laboratori, giochi, presentazioni sportive, Grid Night dalle 20, Elegant Motors Parade, Parata esclusiva di auto d’epoca e supercar con partenza da Piazza Trento e Trieste.

Domenica 7 settembre

Piazza Trento e Trieste - dalle 10: esposizioni auto, Area Experience, Kids & Sport, Radio Italia, Eventi sul palco: danza, fitness, diretta GP su LedWall, spettacolo comico, proiezione film SENNA, DJ set serale

- dalle 10: esposizioni auto, Area Experience, Kids & Sport, Radio Italia, Eventi sul palco: danza, fitness, diretta GP su LedWall, spettacolo comico, proiezione film SENNA, DJ set serale Street Food – Boschetti Reali : tutto il giorno, area kids e spazio cani;

: tutto il giorno, area kids e spazio cani; Piazza Carrobiolo : area food, birre artigianali, Band Contest;

: area food, birre artigianali, Band Contest; Altre piazze: motorshow (Carducci), esposizioni automotive (Piazza Centemero Paleari, Largo Mazzini, Piazza San Paolo), Lego F1, InfoPoint, Camper Odontoiatri, Villaggio Bluemers: letture animate, giochi, baby dance e aperitivo di chiusura, GRID NIGHT dalle 20, esposizione vespe (Via Vittorio Emanuele, Via Italia, Via Carlo Alberto), attività istituzionali: Esercito Italiano e Cuori Olimpici (Piazza Duomo).

Appuntamento dal 4 al 7 settembre 2025.

MonzaFuoriGP 2025 – La città diventa pista.

https://monzafuorigp.com/