Industria 5.0 ancora al palo, in attesa del decreto attuativo MIMIT chiamato a definire le procedure operative d'accesso e non solo. L'incognita sui tempi rallenta gli investimenti delle imprese

Industria 5.0 operativa solo su carta, in attesa del decreto attuativo chiamato a definire le regole d’accesso ai nuovi crediti d’imposta.

Il nuovo piano Transizione 5.0 è formalmente in vigore dal 2 marzo scorso, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 19/2024 che, all’articolo 38, definisce la nuova struttura delle agevolazioni per le imprese.

Novità che per ora restano ancora in stand-by, in attesa dei decreti attuativi del MIMIT chiamati a definire regole e procedure per l’accesso e il controllo delle spese agevolabili.

Quanto ancora bisognerà attendere? I provvedimenti sarebbero stati trasmessi dal MIMIT al MEF per le valutazioni di propria competenza, ma il ritardo mette a rischio l’utilizzo degli oltre 6 miliardi di euro stanziati per la transizione all’Industria 5.0.

Industria 5.0, che fine ha fatto il decreto attuativo? Il ritardo mette a rischio gli investimenti

Stando alle dichiarazioni rese a Class CNBC da Raffaele Spallone, dirigente divisione digitalizzazione imprese e analisi dei settori produttivi del MIMIT, manca poco alla pubblicazione del decreto attuativo che darà il via agli investimenti Industria 5.0.

Quello in arrivo è un decreto definito complesso, ed è la complessità del nuovo Piano Transizione in ottica green disegnato per le imprese ad aver causato ritardi nell’effettivo avvio delle agevolazioni.

Stando alle dichiarazioni rese dal MIMIT quindi, il decreto sarà valutato nei prossimi giorni dal MEF per le parti di propria competenza e, in parallelo, i ministeri competenti stanno lavorando ad una circolare contenente le istruzioni operative sia sul fronte dei crediti d’imposta 4.0 che sui nuovi incentivi 5.0.

“Ci siamo quasi”, evidenzia il Dirigente del Ministero per le Imprese e il Made in Italy, ma intanto i ritardi pesano sulle imprese intenzionate ad attingere al fondo da 6,3 miliardi stanziato proprio per la Transizione 5.0.

L’attuazione delle regole delineate dall’articolo 38 del decreto PNRR quater era attesa entro 30 giorni dall’entrata in vigore del nuovo strumento agevolativo e quindi, calendario alla mano, entro i primi di aprile.

Le criticità legate alla definizione tardiva del piano Industria 5.0 si legano ora alla mancanza di regole certe sul fronte di adempimenti, comunicazioni e requisiti specifici richiesti, quando ormai è trascorsa la prima metà dell’anno.

Non sono bastate le recenti rassicurazioni introdotte con la conversione in legge del DL n. 39/2024 sul fronte della retroattività della misura, che coprirà gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024: le imprese chiedono regole certe, che al momento mancano.

Industria 5.0, dalle comunicazioni alla certificazione del risparmio energetico: in attesa del decreto attuativo

È lunga la lista di indicazioni operative attese per definire al meglio i contorni del piano Transizione 5.0, dettagliate dal comma 17 dell’articolo 38 al DL n. 19/2024.

Nello specifico, si prevede che con decreto MIMIT, di concerto con il MEF e sentito il Ministro dell’Ambiente, siano definiti:

il contenuto e le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, compresa l’attestazione dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute;

i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;

il costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo;

le procedure di fruizione del credito d’imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;

le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa;

l’individuazione dei requisiti dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni per la fruizione delle agevolazioni e delle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi;

l’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili;

le modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all’ allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

Queste, sintetizzando, le indicazioni operative attese. Non si mette in dubbio la complessità della fase attuativa del piano Industria 5.0, ma è evidente che l’affanno del MIMIT e degli ulteriori ministeri coinvolti si ripercuote sulle possibilità di investimento delle imprese.

La scadenza del nuovo set di crediti d’imposta per le imprese è fissata al 31 dicembre 2025 ma, a fronte di tempi d’avvio ancora incerti, già si preannuncia l’ipotesi di una proroga.