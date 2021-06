IMU 2021: quali esenzioni per anziani e disabili?

IMU 2021, quali sono le esenzioni previste per anziani e disabili? Il punto sulle agevolazioni per chi è ricoverato in casa di riposo o in un istituto di cura.

IMU 2021, le esenzioni per anziani e disabili: per le categorie di contribuenti sono previste agevolazioni, in particolare per chi è ricoverato in casa di riposo o in un istituto di cura.

Anche quest’anno la scadenza della prima rata è fissata al 16 giugno 2021. Dall’anno scorso le imposte a carico dei proprietari di immobili sono state unificate: il risultato è un’unica imposta.

Diverse sono state le esenzioni legate ai provvedimenti governativi per far fronte alle conseguenze economiche del coronavirus.

Ci sono poi diverse esenzioni che erano già previste anche prima delle modifiche dello scorso anno e che sono state confermate. Tra queste c’è quella per anziani e disabili ricoverati in case di riposo o istituti di cura.

A livello di importi, i soggetti obbligati al pagamento dovranno versare un importo simile a quello dello scorso anno, che era già cresciuto per l’unificazione di IMU e TASI.

IMU 2021: le esenzioni per anziani ricoverati in casa di riposo

Alcune categorie di anziani possono usufruire dell’esenzione dal tributo. Per ottenere tale esenzione dall’IMU, devono essere rispettate alcune condizioni.

I requisiti per avere diritto all’esenzione sono i seguenti:

gli anziani proprietari dell’immobile per il quale si richiede l’esenzione IMU devono essere soggetti a ricovero permanente o di lunga degenza in casa di riposo ;

proprietari dell’immobile per il quale si richiede l’esenzione IMU devono essere soggetti a ; l’immobile non deve essere affittato a terzi.

L’esenzione dal pagamento del tributo relativo all’unità immobiliare è una possibilità concessa ai singoli comuni, ai quali è sempre necessario fare affidamento in sede di calcolo ed assegnazione di competenza.

L’agevolazione può essere concessa esclusivamente per una sola unità immobiliare, nel caso il soggetto sia proprietario di più immobili.

Per poter consultare le delibere dei comuni è necessario accedere ai vari siti istituzionali o alla banca dati del MEF.

La Legge di Bilancio 2021 ha reintrodotto un’agevolazione anche per i pensionati iscritti all’Aire.

I pensionati residenti all’estero, proprietari di uno o più immobili in Italia, hanno diritto ad una riduzione del 50 per cento dell’importo dovuto.

I soggetti hanno diritto allo sconto sull’imposta, a condizione che l’immobile non sia né locato né concesso in comodato.

IMU 2021, agevolazioni disabili ricoverati

Le persone con disabilità che alloggiano in maniera permanente in un centro di cura possono richiedere l’esenzione dal pagamento dell’IMU.

I soggetti devono avere in tale luogo la residenza o, in alternativa, necessitare di lunghi periodi di degenza.

Devono essere rispettate specifiche condizioni:

le persone con disabilità, proprietarie di un immobile, devono dimostrare che la loro residenza non è all’interno dello stabile per la quale si richiede l’esenzione dall’IMU;

non è all’interno dello stabile per la quale si richiede l’esenzione dall’IMU; l’immobile di proprietà non deve risultare oggetto di locazione a terzi, in altre parole non si ha diritto all’agevolazione se la casa è affittata.

Si ha diritto all’esenzione dal pagamento dell’IMU anche nel casi in cui l’immobile sia considerabile alloggio sociale, a condizione che lo stesso venga utilizzato come prima casa.

Per tutti gli altri contribuenti, che non hanno diritto all’esenzione, resta l’appuntamento in calendario del prossimo 16 giugno.

Gli stessi dovranno provvedere al versamento dell’acconto 2021, da pagare mediante modello F24.