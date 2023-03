Superbonus ancora protagonista delle settimana

Superbonus di nuovo al centro delle notizie della settimana. Quelli dal 27 febbraio al 4 marzo 2023 sono stati giorni caratterizzati da una serie di audizioni presso la Commissione Finanze della Camera. Novità anche per il bonus asilo nido, per cui è disponibile la procedura di domanda. Spazio anche per la proroga del Fondo Nuove Competenze e la procedura di registrazione online dei contratti preliminari di compravendita

Con IF WEEK le principali notizie dal mondo del Fisco e del Lavoro, nella settimana appena passata, quella dal 27 febbraio al 4 marzo 2023.

Nel nuovo appuntamento con la rubrica settimanale il tema centrale è ancora quello del superbonus, dopo il blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura in questi giorni si sono svolte diverse audizioni presso la Commissione Finanze delle Camera in cui sono stati ascoltati i rappresentanti delle associazioni di categoria e il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Secondo quest’ultimo, il sistema bancario avrebbe ancora una capienza complessiva di 17,4 miliardi di euro.

Nella settimana c’è stato spazio anche per la notizia relativa all’apertura delle domande per il bonus asilo nido, per richiedere il rimborso fino a 3.000 euro per le spese di iscrizione di bambini e bambine fino a 3 anni.

Altre due novità altrettanto importanti riguardano la proroga e il rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze e il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate per registrare online i contatti preliminari di compravendita, disponibile dal 7 marzo.

Superbonus: il sistema bancario avrebbe ancora una capienza di 17 miliardi di euro

Quella appena trascorsa è stata una settimana di audizioni presso la Commissione Finanze della Camera, il tema è stato quello del superbonus e degli altri bonus edilizi con l’obiettivo di migliorare il decreto n. 11/2023, in vista della sua conversione in legge.

Si tratta proprio del provvedimento che lo scorso 17 febbraio ha bloccato con effetto immediato ogni nuova opzione di cessione del credito e sconto in fattura.

Sono stati ascoltati i professionisti e i rappresentanti delle associazioni di categoria che hanno avanzato alcune proposte di miglioramento.

Nell’audizione del 2 marzo è intervenuto anche il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fornendo i dati aggiornati sulle agevolazioni edilizie.

Dei 111 miliardi di euro raggiunti dal complesso dei crediti fiscali, ben 62 miliardi rientrano esclusivamente in operazioni relative al superbonus.

Secondo quanto esposto dal direttore dell’AdE, la capienza complessiva del sistema bancario per il 2023 sarebbe di oltre 17 miliardi euro, in particolare:

7,2 miliardi da parte delle banche;

10,2 miliardi da parte delle assicurazioni.

Una capienza simile potrebbe favorire la ricerca di una soluzione per i crediti incagliati, ma la strada è ancora in salita e si continua a studiare per trovare le soluzioni migliori da adottare.

Bonu asilo nido: domanda all’INPS entro il 31 dicembre 2023

Altro tema protagonista della settimana è il bonus asilo nido 2023.

L’INPS con il messaggio n. 889 del 2 marzo 2023 ha fornito tutti i dettagli e le istruzioni relative alla procedura di domanda, attiva da fine febbraio.

Tutti i genitori di bambini e bambine fino a 3 anni hanno tempo fino al 31 dicembre 2023 per richiedere l’agevolazione per il rimborso dei costi sostenuti per le rette di iscrizione o per l’assistenza domiciliare fino a un massimo di 3.000 euro.

Come specificato nelle istruzioni, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

cittadinanza UE;

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea;

carta di soggiorno permanente per i familiari che non hanno la cittadinanza dell’Unione europea;

status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;

residenza in Italia.

La domanda per il bonus va trasmessa direttamente dal sito INPS accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS e selezionando il servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”.

Il valore dell’importo a cui si ha diritto, massimo 3.000 euro, è determinato dal valore ISEE del nucleo familiare.

Valore del bonus asilo nido 2023 ISEE minorenni Importo mensile 3.000 euro Fino a 25.000 euro 272,70 euro per 11 mensilità 2.500 euro Da 25.001 a 40.000 euro 227,20 per 11 mensilità 1.500 euro Oltre 40.001 136,30 euro per 11 mensilità

Fondo Nuove Competenze: rifinanziamento e proroga della scadenza

In settimana è arrivata anche un’altra notizia di grande rilevanza per i lavoratori. Si tratta della proroga dei termini relativi al Fondo Nuove Competenze e del suo rifinanziamento con 180 milioni di euro.

Si tratta della misura che permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando una parte dell’orario di lavoro alla formazione.

Lavoratrici e lavoratori, infatti, possono partecipare a percorsi di sviluppo delle competenze, in seguito a specifici accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro, e i datori di lavoro possono richiedere un contributo per le ore di formazione.

La novità è stata annunciata il 28 febbraio 2023 in seguito alla firma del decreto da parte del Commissario straordinario dell’ANPAL, Raffaele Tangorra.

La nuova scadenza per la presentazione delle domande per accedere alle risorse fondo passa dunque al 27 marzo 2023. Stessa data anche per sottoscrivere gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro.

Una possibilità, quest’ultima, scaduta lo scorso 31 dicembre.

Vengono riaperti, pertanto, i termini per la presentazione delle domande e per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, che dovranno essere invitati dal rappresentante legale dell’impresa attraverso la piattaforma MyANPAL.

La proroga è stata disposta alla luce delle disposizioni previste dal Decreto Milleproroghe, che ha esteso l’operatività del fondo a tutto il 2023.

Inoltre, sono stati riassegnati i 180 milioni di euro derivanti da rigetti, rinunce o minori rendicontazioni presentate dalle aziende in relazione ai precedenti stanziamenti, rifinanziando il Fondo.

Contratto preliminare di compravendita: registrazione online dal 7 marzo

Infine, tornando in ambito fiscale, l’ultima novità della settimana riguarda un adempimento, la registrazione per il contratto preliminare di compravendita.

Come comunicato dall’Agenzia delle Entrate tramite il provvedimento del 1° marzo 2023, a partire dal prossimo 7 marzo, la registrazione di un contratto preliminare di compravendita potrà essere effettuata anche online utilizzando il nuovo servizio in arrivo.

Si tratta dell’accordo tra venditore e acquirente che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo contratto definitivo di compravendita, all’atto del rogito.

Finora per l’adempimento era necessario andare in un ufficio dell’Amministrazione finanziaria, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto.

Nel provvedimento anche il modello da utilizzare e le apposite istruzioni per la compilazione.

Per utilizzare il nuovo servizio sarà necessario accedere all’apposita procedura telematica “RAP web”.

Nel nuovo modello si dovranno indicare i dati necessari e allegare:

la copia dell’atto da registrare, firmato dalle parti;

eventuali altri documenti (scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).

Questi documenti dovranno essere “riuniti” in un unico file in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b).

Dopo aver inserito le informazioni richieste, le imposte di bollo e di registro vengono calcolate in maniera automatica dal sistema. Resta comunque la possibilità di presentare il modello “RAP” presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria.

Appuntamento al prossimo sabato pomeriggio sulle pagine di Informazione Fiscale con la rubrica IF WEEK per seguire in sintesi tutte le novità della settimana appena trascorsa.