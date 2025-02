Crescita Trentino: contributi a fondo perduto per gli investimenti

Operativa l'agevolazione che favorisce gli investimenti delle imprese del Trentino. Si possono ottenere contributi a fondo perduto variabili

Le imprese del Trentino possono già fare domanda per ottenere i contributi a fondo perduto previsti dal nuovo bando della Provincia Autonoma.

Crescita Trentino è l’agevolazione volta a sostenere gli investimenti in diversi ambiti, dagli investimenti fissi ai veicoli aziendali.

Ciascun ambito di agevolazione prevede una soglia minima e massima di spesa ed una relativa misura agevolativa.

Per ogni singola domanda di aiuto, che può comprendere più ambiti di agevolazione, è possibile ricevere un contributo per spese fino a 300.000 euro.

In partenza la nuova agevolazione prevista per le imprese del Trentino.

Si tratta dell’agevolazione “Crescita Trentino” che, tramite un’unica domanda di aiuto annuale, favorisce la realizzazione di interventi in diversi ambiti ed entro determinate soglie di spesa.

La misura consiste nella concessione ed erogazione di un contributo, che può comprendere più ambiti di agevolazione, per un importo massimo di spesa fino a 300.000 euro.

L’obiettivo è favorire gli investimenti in diversi ambiti:

investimenti fissi, realizzati anche nell’ambito di nuove iniziative;

veicoli aziendali;

investimenti per la transizione energetica, la tutela ambientale, l’economia circolare e l’efficienza energetica;

assicurazione dei rischi sui crediti commerciali;

internazionalizzazione;

ricerca e sviluppo.

Ciascun ambito di agevolazione prevede una soglia minima e massima di spesa ed una relativa misura agevolativa. Gli interventi devono essere realizzati entro i 18 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

La misura si rivolge a tutte le imprese della Provincia autonoma di Trento, a prescindere dalle dimensioni, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi annuali.

Crescita Trentino: come fare domanda

L’agevolazione viene concessa sotto forma di contributo a fondo perduto in percentuale variabile a seconda della dimensione dell’impresa.

Le domande, una all’anno, si possono presentare dal 1° gennaio al 31 dicembre e possono riguardare anche una pluralità di misure o sottomisure agevolative.

La richiesta deve essere presentata unicamente tramite piattaforma informatica. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dalle disposizioni e in particolare l’attestazione di verifica delle spese e l’attestazione tecnica.

