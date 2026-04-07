Corso gratuito di Contabilità di 12 ore – Livello Base

Corso gratuito destinato a chi deve rispolverare vecchie conoscenze di contabilità e a chi si sta avvicinando per la prima volta a questo ambito professionale, in particolare lavoratrici e lavoratori dipendenti di aziende private e di studi professionali.

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con il corso di contabilità, IVA e agevolazioni fiscali da 30 ore, abbiamo deciso di organizzare una nuova edizione pensata per chi ha bisogno di partire dalle basi: un corso di contabilità di livello base da 12 ore.

Chi desidera iscriversi può compilare il form presente in questa pagina e contattarci per ricevere indicazioni sulla procedura da seguire.

Destinatari del corso sono coloro che hanno bisogno di rispolverare nozioni di contabilità apprese in passato e desiderano aggiornare le proprie competenze, ma anche chi è alle prime armi e vuole entrare nel mondo della contabilità aziendale.

In particolare, il corso si rivolge a:

lavoratrici e lavoratori dipendenti delle aziende e degli studi professionali ;

; persone che intendono inserirsi in ruoli di amministrazione e contabilità ;

; chi desidera costruirsi una base solida per affrontare successivi percorsi di livello intermedio e avanzato.

Il corso fornisce conoscenze teorico-pratiche di base per:

comprendere i concetti fondamentali di azienda e di contabilità ;

e di ; imparare a registrare correttamente le operazioni aziendali ;

; gestire i documenti amministrativi e fiscali ;

; acquisire le logiche di bilancio e le scritture contabili più frequenti.

Contabilità – Livello Base: la struttura del corso

Il corso dura 12 ore ed è diviso in tre moduli:

Modulo 1 – Fondamenti aziendali e contabili (4 ore)

L’azienda: sistema e forma giuridica

Il concetto di azienda e impresa

Il sistema informativo aziendale

La contabilità: cos’è, a cosa serve e come funziona

I documenti aziendali: fatture, bolle, documenti fiscali

Aspetto economico, finanziario e patrimoniale.

Modulo 2 – Registrazioni contabili e gestione operativa (4 ore)

Il metodo della partita doppia

Registrazioni contabili: come si fanno, dove si fanno e perché

Registrazione di fatture di vendita e di acquisto

Ciclo attivo e passivo

Imposte e tasse, gestione dell’IVA, modelli F23 e F24

Acconti e resi: registrazioni contabili e note di credito

Registrazione di parcelle dei liberi professionisti

Scritture verso l’Erario.

Modulo 3 – Bilancio, personale e simulazioni pratiche (4 ore)

Il personale dipendente: nozioni di gestione contabile

Cenni sulle scritture di assestamento

Logiche di bilancio

Esercitazioni pratiche e simulazioni integrate (registrazioni, IVA, documenti, ciclo attivo e passivo, scritture di assestamento)

Al termine del percorso formativo sarà possibile elaborare bilanci contabili e bilanci CEE, distinguendo le diverse attività contabili. Verranno acquisite le competenze necessarie per gestire correttamente ratei e risconti, generando le relative scritture periodiche e rilevando eventuali scostamenti.

Il corso consentirà inoltre di affrontare in maniera strutturata la gestione dei beni ammortizzabili, con la capacità di analizzare le immobilizzazioni materiali e immateriali, valutarne il livello di ammortamento e individuare la politica di ammortamento più adeguata alle esigenze aziendali.

Nome (Obbligatorio) Cognome (Obbligatorio) Il tuo indirizzo email (Obbligatorio) Telefono (Obbligatorio solo numeri) Azienda Stato occupazionale (Obbligatorio) Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Altro Corso di interesse (Obbligatorio) Testo del tuo messaggio: (Obbligatorio) Si prega di lasciare vuoto questo campo:

Docenti del corso

Giovanni Malara – Docente di Economia Aziendale.

Responsabile scientifico e monitoraggio

Francesco Oliva - Dottore Commercialista.

Coordinamento dei corsi

Alessia Veneziane – Coordinatrice progetti di formazione finanziata di Informazione Fiscale.

Quando e come partecipare al corso

I nostri corsi di formazione gratuiti si tengono interamente online e sono destinati a lavoratrici e lavoratori dipendenti (anche in apprendistato) di aziende e studi professionali che vogliono fruire dell’opportunità offerta dalla formazione finanziata.

Il corso di contabilità – livello base, per esempio, ha un prezzo teorico di mercato di circa 1.500,00 euro IVA compresa, non dovuto per i lavoratori dipendenti delle aziende e degli studi professionali che possono usufruire dei vantaggi offerti dalla formazione finanziata.

I corsi si terranno interamente a distanza ed in diretta (cd FAD sincrona) e consentiranno ai partecipanti di ottenere un attestato di partecipazione, la valutazione delle competenze acquisite e il materiale didattico oggetto del corso.

Durante il corso è obbligatorio che i partecipanti siano muniti di microfono e videocamera attivi e funzionanti.

In caso di interesse si prega di compilare il form, inserendo i contatti di riferimento (indirizzo email e numero di telefono del referente aziendale per il corso), quale corso di contabilità si vuole frequentare e qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni.