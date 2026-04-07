Corso gratuito di Contabilità di 12 ore – Livello Base

Corso gratuito destinato a chi deve rispolverare vecchie conoscenze di contabilità e a chi si sta avvicinando per la prima volta a questo ambito professionale, in particolare lavoratrici e lavoratori dipendenti di aziende private e di studi professionali.
Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con il corso di contabilità, IVA e agevolazioni fiscali da 30 ore, abbiamo deciso di organizzare una nuova edizione pensata per chi ha bisogno di partire dalle basi: un corso di contabilità di livello base da 12 ore.
Chi desidera iscriversi può compilare il form presente in questa pagina e contattarci per ricevere indicazioni sulla procedura da seguire.
Destinatari del corso sono coloro che hanno bisogno di rispolverare nozioni di contabilità apprese in passato e desiderano aggiornare le proprie competenze, ma anche chi è alle prime armi e vuole entrare nel mondo della contabilità aziendale.
In particolare, il corso si rivolge a:
- lavoratrici e lavoratori dipendenti delle aziende e degli studi professionali;
- persone che intendono inserirsi in ruoli di amministrazione e contabilità;
- chi desidera costruirsi una base solida per affrontare successivi percorsi di livello intermedio e avanzato.
Il corso fornisce conoscenze teorico-pratiche di base per:
- comprendere i concetti fondamentali di azienda e di contabilità;
- imparare a registrare correttamente le operazioni aziendali;
- gestire i documenti amministrativi e fiscali;
- acquisire le logiche di bilancio e le scritture contabili più frequenti.
Contabilità – Livello Base: la struttura del corso
Il corso dura 12 ore ed è diviso in tre moduli:
Modulo 1 – Fondamenti aziendali e contabili (4 ore)
- L’azienda: sistema e forma giuridica
- Il concetto di azienda e impresa
- Il sistema informativo aziendale
- La contabilità: cos’è, a cosa serve e come funziona
- I documenti aziendali: fatture, bolle, documenti fiscali
- Aspetto economico, finanziario e patrimoniale.
Modulo 2 – Registrazioni contabili e gestione operativa (4 ore)
- Il metodo della partita doppia
- Registrazioni contabili: come si fanno, dove si fanno e perché
- Registrazione di fatture di vendita e di acquisto
- Ciclo attivo e passivo
- Imposte e tasse, gestione dell’IVA, modelli F23 e F24
- Acconti e resi: registrazioni contabili e note di credito
- Registrazione di parcelle dei liberi professionisti
- Scritture verso l’Erario.
Modulo 3 – Bilancio, personale e simulazioni pratiche (4 ore)
- Il personale dipendente: nozioni di gestione contabile
- Cenni sulle scritture di assestamento
- Logiche di bilancio
- Esercitazioni pratiche e simulazioni integrate (registrazioni, IVA, documenti, ciclo attivo e passivo, scritture di assestamento)
Al termine del percorso formativo sarà possibile elaborare bilanci contabili e bilanci CEE, distinguendo le diverse attività contabili. Verranno acquisite le competenze necessarie per gestire correttamente ratei e risconti, generando le relative scritture periodiche e rilevando eventuali scostamenti.
Il corso consentirà inoltre di affrontare in maniera strutturata la gestione dei beni ammortizzabili, con la capacità di analizzare le immobilizzazioni materiali e immateriali, valutarne il livello di ammortamento e individuare la politica di ammortamento più adeguata alle esigenze aziendali.
Docenti del corso
- Giovanni Malara – Docente di Economia Aziendale.
Responsabile scientifico e monitoraggio
- Francesco Oliva - Dottore Commercialista.
Coordinamento dei corsi
- Alessia Veneziane – Coordinatrice progetti di formazione finanziata di Informazione Fiscale.
Quando e come partecipare al corso
I nostri corsi di formazione gratuiti si tengono interamente online e sono destinati a lavoratrici e lavoratori dipendenti (anche in apprendistato) di aziende e studi professionali che vogliono fruire dell’opportunità offerta dalla formazione finanziata.
Il corso di contabilità – livello base, per esempio, ha un prezzo teorico di mercato di circa 1.500,00 euro IVA compresa, non dovuto per i lavoratori dipendenti delle aziende e degli studi professionali che possono usufruire dei vantaggi offerti dalla formazione finanziata.
I corsi si terranno interamente a distanza ed in diretta (cd FAD sincrona) e consentiranno ai partecipanti di ottenere un attestato di partecipazione, la valutazione delle competenze acquisite e il materiale didattico oggetto del corso.
Durante il corso è obbligatorio che i partecipanti siano muniti di microfono e videocamera attivi e funzionanti.
In caso di interesse si prega di compilare il form, inserendo i contatti di riferimento (indirizzo email e numero di telefono del referente aziendale per il corso), quale corso di contabilità si vuole frequentare e qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Corso gratuito di Contabilità di 12 ore – Livello Base