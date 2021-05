Concorso Sud, pubblicate le graduatorie degli ammessi e le sedi delle prove. Tutte le informazioni utili per partecipare al bando per 2.800 posti di tecnici a tempo determinato nelle amministrazioni pubbliche del Mezzogiorno sono sul portale Step One 2019. Sei le sedi decentrate regionali per lo svolgimento della prova scritta nel periodo dal 9 all'11 giugno 2021 in Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Concorso Sud per 2.800 tecnici a tempo determinato, sono state pubblicate sul portale Step One 2019 le graduatorie degli 8.582 candidati ammessi dopo la fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale e le sedi regionali delle prove.

Le domande di partecipazione al concorso sono state invece ben 81.150.

I posti in palio riguardano cinque diversi profili professionali:

esperto tecnico ;

; esperto in progettazione e animazione territoriale ;

; analista informatico ;

; esperto in gestione, rendicontazione e controllo ;

; esperto amministrativo giuridico.

Tutti questi professionisti dovranno supportare le amministrazioni pubbliche del Mezzogiorno nella gestione dei progetti previsti dal PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Concorso Sud, pubblicate le graduatorie degli ammessi: le sedi delle prove e le modalità di svolgimento

La prova scritta del Concorso Sud tramite computer si terrà in diverse sedi regionali decentrate nel periodo che va dal 9 all’11 giugno 2021.

Di seguito l’elenco delle sedi nelle quali verranno distribuiti candidati in base alla loro residenza:

LAZIO: Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645 - 00148 Roma (ingresso EST, Pad.1 in via A.G. Eiffel);

CAMPANIA: Mostra d’Oltremare, ingresso viale John Fitzgerald Kennedy, 54, 80125 Napoli;

CALABRIA: Fondazione Mediterranea Terina Onlus, Area ex Sir, Dipartimento 15, 88040 Lamezia Terme (CZ);

PUGLIA: Ente Autonomo Fiere di Foggia, Corso del Mezzogiorno - 71122 Foggia (ingresso Pad. 71, V.le Fortore);

SICILIA: Centro Commerciale all’Ingrosso Città di Catania, ingresso via Passo del Fico, 95121 Catania;

SARDEGNA: Fiera di Cagliari, Viale Armando Diaz - 09126 Cagliari (ingresso Pad. 1, P.zza Marco Polo).

Gli 8.582 ammessi in graduatoria, cifra pari al triplo dei posti messi a bando più 182 candidati giunti in graduatoria a pari merito, sono per il 24,1% residenti in Sicilia, per il 19% in Campania, per il 16,6% in Calabria, mentre la Puglia chiude con il 13,7%. Altri 57 candidati sono infine residenti all’estero.

Come già detto su Step One 2019 sono stati pubblicati i codici del concorso, il diario d’esame e le graduatorie degli ammessi. I candidati che hanno superato la fase di valutazione dei titoli riceveranno dall’indirizzo mail [email protected] le indicazioni circa il giorno e l’ora nella quale dovranno presentarsi per la prova scritta.

La prova scritta consiste nella somministrazione di un test a risposta multipla con 40 domande: I candidati avranno a disposizione un’ora, con un punteggio massimo raggiungibile di 30 punti, mentre per superare la prova è richiesto un minimo di 21.

La procedura veloce del concorso o “fast track” dovrebbe consentire l’assunzione dei vincitori entro il mese di luglio con contratti di durata massima di tre anni.

Concorso Sud, le regole del protocollo anti-Covid

Anche il Concorso Sud, come tutti gli altri programmati nel 2021, devono comunque seguire le indicazioni del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica, a sua volta passato al vaglio del Comitato Tecnico-Scientifico ai fini del contenimento della pandemia da Covid-19.

Pertanto, i candidati ammessi alla prova scritta devono presentare il risultato di un tampone antigenico rapido o molecolare con esito negativo, effettuato non prima di 48 ore dalla prova stessa.

Inoltre, dovranno indossare durante la prova una mascherina FFP2 fornita dagli organizzatori del concorso, oltre che rispettare le misure di prevenzione previste.

Per i candidati in isolamento fiduciario che comunichino per tempo la loro situazione sarà prevista invece una sessione di recupero.