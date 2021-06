Concorso STEM 2021 al via: 6.129 posti disponibili, prova scritta dal 2 all’8 luglio

Concorso STEM 2021, parte il conto alla rovescia per il bando. La prova scritta per l'insegnamento delle materie scientifiche, tra le quali matematica, fisica e informatica, classi di concorso A-20, A-26, A-27, A-28, A-41, si terrà in sedi decentrate stabilite dagli Uffici scolastici regionali. Si passerà poi alla prova orale ed entro il 31 luglio le graduatorie definitive.

Concorso STEM 2021 al via.

Con la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale del 15 giugno, è partito il conto alla rovescia per i 6.129 posti da docente di materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) per le scuole secondarie di I e II grado, classi di concorso A-20, A-26, A-27, A-28, A-41.

Stabilite anche le date delle prove scritte che si terranno nei giorni 2, 5, 6, 7 e 8 luglio prossimi secondo le nuove modalità semplificate previste dal cosiddetto Sblocca Concorsi.

La scelta di organizzare per primo il Concorso STEM viene in conseguenza delle misure di rafforzamento di questo tipo di insegnamenti stabilito nel PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Lo scopo è anche quello di colmare le lacune palesatesi in questi mesi a causa della didattica a distanza adottata nelle scuole a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Ma vediamo nel dettaglio le modalità, le procedure e il numero di candidature che ricordiamo sono quelle già pervenute lo scorso anno (entro il termine del 31 luglio 2020) per il concorso ordinario della scuola secondaria di I e II grado, ma ovviamente solo per le materie scientifiche sopra citate.

Concorso STEM 2021: le modalità di svolgimento delle prove

Il concorso STEM 2021 si terrà secondo le nuove modalità semplificate previste dal Decreto legge 44/2021.

Verrà svolta quindi una sola prova scritta tramite computer, inclusiva di 50 test a risposta multipla sulla materia di insegnamento e su informatica e lingua inglese (livello B2), nelle date che vanno dal 2 all’8 luglio.

Le sedi decentrate saranno stabilite dagli Uffici scolastici regionali e ogni candidato parteciperà alla prova nella regione per la quale ha presentato domanda di partecipazione al concorso.

Le sedi saranno comunicate almeno 15 giorni prima della data di svolgimento tramite la pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione e sui siti dei diversi Usr.

Per ogni risposta esatta verranno assegnati due punti e zero per le risposte non date o errate. La prova scritta verrà valutata al massimo 100 punti e sarà superata dai candidati che raggiungono almeno il punteggio minimo di 70 punti.

Durante la prova i candidati potranno utilizzare carta e penna messe a disposizione dalle amministrazioni organizzatrici, ma non libri e strumenti informatici personali e di calcolo.

Anche la successiva prova orale assegnerà al massimo 100 punti e verrà superata con almeno 70 punti

I tempi accelerati prevedono che la graduatoria sia formata entro il 31 luglio.

Concorso STEM 2021, i posti disponibili per ogni materia e il numero dei candidati

I posti previsti dal concorso STEM 2021 sono 6.129, mentre i candidati iscritti dallo scorso anno sono 60.521, con la classe di concorso A-28 Matematica e Scienze per le scuole secondarie di I grado che ha assorbito il maggior numero di preferenze, ben 39.160 candidature.

Nel dettaglio, di seguito i posti disponibili e le candidature per tutte le classi di concorso:

A20 - SS - FISICA , 282 posti e 2.494 candidati;

, posti e candidati; A26 - SS- MATEMATICA , 1.005 posti e 8.115 candidati;

, e candidati; A27 - SS - MATEMATICA E FISICA , 815 posti e 5.233 candidati;

, posti e candidati; A28 - MM - MATEMATICA E SCIENZE , 3.124 posti e 39.160 candidati;

, posti e candidati; A41 - SS - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE, 903 posti e 5.519 candidati.