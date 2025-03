Via libera a oltre 5.000 assunzioni per la pubblica amministrazione. In arrivo concorsi per Ministeri, INAIL, ADM e altro ancora

10 marzo 2025

Nuove assunzioni in arrivo per la Pubblica Amministrazione. Il nuovo DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale autorizza varie amministrazioni, dai Ministeri all’INAIL, ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere nuovo personale a tempo indeterminato. Dal Ministero degli Esteri a quello della Giustizia, passando per INAIL e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ecco tutte le assunzioni in programma. Concorsi pubblici: nuove assunzioni in arrivo per ministeri, Agenzie ed altri Enti Nuovi concorsi pubblici in arrivo. Il DPCM 29 gennaio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dà il via libera alle procedure per nuove assunzioni nella PA. Il decreto autorizza varie amministrazioni ad avviare le procedure di reclutamento per l’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. Saranno dunque migliaia le nuove assunzioni a tempo indeterminato in varie amministrazioni pubbliche, dai all’INAIL. Tutte le tabelle di riferimento sono fornite in allegato al DPCM. Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2025 Consulta il DPCM e gli allegati Le assunzioni nei Ministeri Come detto, il DPCM autorizza diversi ministeri a procedere con il reclutamento e l’assunzione a tempo indeterminato di nuovi lavoratori e lavoratrici. Di seguito la lista completa. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Ministero dell’interno;

Ministero della giustizia: Ufficio centrale archivi notarili; Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

Ministero dell’economia e delle finanze;

Ministero delle imprese e del made in Italy;

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

Ministero della salute. Per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sono 70 le assunzioni programmate (di cui 17 per progressioni tra le aree): 35 per segretari di legazione;

18 per elevate professionalità. Sono 957 le assunzioni programmate per il Ministero dell’Interno (di cui 653 per progressioni tra le aree): 58 per Consigliere di prefettura;

70 per area funzionari;

645 per area assistenti;

9 per area operatori. Le assunzioni al Ministero della Giustizia riguardano diverse aree: 17 per l’Ufficio Centrale Archivi Notarili (no concorso pubblico);

261 per il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;

1.734 per il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi, di cui: 369 per area funzionari; 1.322 per area assistenti.

Sono invece 287 le assunzioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui però solo 30 (elevate professionalità) tramite concorso pubblico. Al MIMIT e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sono rispettivamente 44 e 30, ma nessuna tramite concorso pubblico. Il Ministero della Salute è autorizzato a bandire per gli anni 2025 e 2026 concorsi pubblici per l’assunzione di 85 unità: 25 dirigenti sanitari;

35 per l’area funzionari;

25 per l’area assistenti. Le assunzioni in Agenzie ed altri Enti Sono diverse anche le Agenzie e gli altri Enti pubblici autorizzati dal DPCM ad assumere nuovo personale. Ecco la lista completa: Avvocatura generale dello Stato;

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

Ispettorato nazionale del lavoro (INL);

Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM);

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane;

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Ente nazionale per l’aviazione civile;

Accademia della Crusca;

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali;

Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale;

Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale;

Ente Parco nazionale dell’Asinara. L’Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad assumere tramite concorso 30 persone pe l’area assistenti. L’INAIL è autorizzato a bandire concorsi pubblici per gli anni 2025 e 2026 volti all’assunzione di 184 unità: 4 dirigenti di I fascia;

4 dirigenti di II fascia;

30 medici di I livello;

4 medici di II livello;

7 professionisti di I livello;

135 per l’area funzionari. Per quanto riguarda l’INL le assunzioni programmate sono 311 (di cui 169 per progressioni): 31 per elevate professionalità;

100 per l’area funzionari;

167 per l’area assistenti. L’Agenzia delle Dogane e Monopoli invece è autorizzata ad effettuare 347 assunzioni di cui 257 per concorso pubblico/scorrimento delle graduatorie per l’area funzionari ed è autorizzata a bandire concorsi pubblici per gli anni 2025 e 2026 per 108 assistenti. Per i restanti enti si rinvia agli allegati del DPCM. Non resta che attendere la pubblicazione dei singoli bandi di concorso.