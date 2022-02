Superbonus turismo, domanda dal 28 febbraio per contributi a fondo perduto e crediti d’imposta

fino a ulteriori 20.000 euro

impresa o società con i requisiti previsti dall’articolo

53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani fino a 35 anni, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo