Formazione Sicurezza sul Lavoro: i corsi obbligatori gratuiti

Corsi di formazione destinati ai lavoratori dipendenti di aziende private e di studi professionali che devono adempiere agli obblighi normativi previsti dal D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
In linea con le disposizioni vigenti e per rispondere alle necessità di adeguamento normativo delle imprese, Informazione Fiscale propone un catalogo completo di percorsi formativi dedicati alla Sicurezza sul Lavoro.
In particolare, i corsi riguardano la formazione teorica obbligatoria che non prevede prove pratiche.
Le iscrizioni sono ufficialmente aperte per le edizioni che si terranno a partire dal mese di novembre 2026.
Chi volesse iscriversi può farlo compilando l’apposito form disponibile su questa pagina.
Destinatari dei corsi sono:
- Lavoratori neoassunti che devono ricevere la formazione generale e specifica prima dell’inizio dell’attività;
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eletti o designati che necessitano della formazione abilitante;
- Dipendenti già formati che devono effettuare l’aggiornamento quinquennale o annuale previsto dalla legge.
Il percorso formativo consentirà ai partecipanti di:
- acquisire le conoscenze di base sui rischi generali presenti in azienda;
- approfondire le misure di prevenzione e protezione specifiche per il proprio settore lavorativo;
- comprendere il quadro normativo e i ruoli delle figure della prevenzione;
- svolgere il ruolo di rappresentanza (RLS) collaborando attivamente con l’azienda nella prevenzione dei rischi.
Formazione Sicurezza: la struttura dei corsi
L’offerta formativa è suddivisa in base al ruolo e al livello di rischio aziendale:
Tipologia 1 – Formazione Generale e Specifica dei Lavoratori (Art. 37)
Il percorso fornisce le competenze necessarie per svolgere l’attività lavorativa in sicurezza, con un focus sui rischi del settore di appartenenza.
- rischio basso: durata 8 ore.
- rischio medio: durata 12 ore.
- rischio alto: durata 16 ore.
Aggiornamento: 6 ore (da effettuare ogni 5 anni).
Tipologia 2 – Formazione RLS (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza)
Corso destinato al lavoratore eletto per ricoprire il ruolo di rappresentanza e collaborazione con l’azienda in materia di salute e sicurezza.
Formazione iniziale: durata 32 ore.
- Aggiornamento annuale (aziende sotto i 50 dipendenti): 4 ore.
- Aggiornamento annuale (aziende sopra i 50 dipendenti): 8 ore.
Al termine di ogni percorso, previo superamento del test di verifica finale, verrà rilasciato l’attestato di frequenza valido ai fini di legge su tutto il territorio nazionale.
Docente del corso
Stefano Marziale – Tecnico della prevenzione, CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione), formatore esperto in ambito prevenzione e specialista nell’implementazione di sistemi di gestione ISO.
Responsabile scientifico e monitoraggio
Francesco Oliva - Dottore Commercialista.
Coordinamento dei corsi
Alessia Veneziane - Coordinatrice progetti di formazione finanziata di Informazione Fiscale.
Quando e come partecipare al corso
I corsi di formazione gratuiti sono destinati a lavoratrici e lavoratori dipendenti di aziende e studi professionali che possono beneficiare dei vantaggi della formazione finanziata.
Le lezioni si terranno interamente a distanza in modalità FAD sincrona (diretta online), garantendo l’interazione con i docenti qualificati. È obbligatorio che i partecipanti dispongano di microfono e videocamera attivi durante tutta la durata delle sessioni.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Formazione Sicurezza sul Lavoro: i corsi obbligatori gratuiti