Il RENTRI non è il punto d’arrivo: ecco le prossime opportunità (e i relativi obblighi) per le imprese

Il webinar formativo organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale il prossimo 14 settembre sarà destinato alle imprese tenute a conformarsi alle nuove disposizioni del RENTRI, per le quali sono attese altre novità importanti ma anche diverse agevolazioni ed opportunità

Imperdibile webinar formativo gratuito organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale che si terrà lunedì 14 settembre 2026: al centro dell’evento formativo ci saranno le novità in materia di RENTRI che le aziende interessate vedranno da settembre ma non solo.

Proporremo una panoramica ragionata delle prossime opportunità e dei prossimi obblighi per le aziende.

La nuova scadenza prevista per il FIR digitale, il prossimo 15 settembre 2026, segna - dopo la proroga della scadenza dello scorso febbraio - un passaggio fondamentale del processo di evoluzione del RENTRI, il Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti.

Ma il RENTRI non è il punto d’arrivo: ci sono molte altre novità in arrivo per le aziende interessate dal tema della tracciabilità dei rifiuti.

Alcune attengono all’evoluzione degli obblighi di rendicontazione previste dai criteri ESG, come nel caso della diagnosi energetica ed ambientale.

Ma non solo. Cercheremo poi di approfondire due opportunità spesso sottovalutate ma che avranno sempre maggiore importanza in futuro.

In primo luogo, presenteremo le opportunità offerte dalle certificazioni ambientali e dalle misurazioni di terze parti, dimostrando come la conformità normativa e i dati di un bilancio sostenibile possano diventare un potente strumento di marketing aziendale.

In secondo luogo, presenteremo le prossime agevolazioni fiscali e di finanza agevolata che interesseranno le aziende obbligate a tracciare il ciclo dei rifiuti.

L’approfondimento online è rivolto principalmente alle imprese che devono adeguarsi alle nuove disposizioni normative, in particolare:

agli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

ai produttori di rifiuti pericolosi;

agli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;

ai commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi;

ai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

in relazione ai rifiuti non pericolosi, ai soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ossia Comuni o loro Consorzi e Comunità montane;

ai produttori di rifiuti non pericolosi, per imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti se appartenenti ai settori di cui all’art. 184, c. 3, lettere c), d) e g), ovvero ai soggetti che operano nei settori delle lavorazioni industriali, delle lavorazioni artigianali e del trattamento rifiuti, acque e fumi.

Il webinar rappresenta un’opportunità per analizzare i cambiamenti normativi in atto, con un approccio pratico che include un’analisi pratica e ragionata delle prospettive future.

L’evento si svolgerà in modalità online dalle 15:00 alle 16:15 e i relatori saranno:

Claudia Gaschi , Direttore commerciale di GREENEXT - a TeamSystem Company ;

, Direttore commerciale di ; Francesco Oliva, Direttore responsabile di Informazione Fiscale.

Per partecipare al webinar sarà necessaria l’iscrizione attraverso l’apposita pagina di registrazione.

Nel corso dell’appuntamento verranno presentate tutte le funzionalità di TeamSystem Waste, il software in cloud progettato per digitalizzare l’intera gestione della filiera dei rifiuti. Integrato con il RENTRI, il sistema permette alle imprese di monitorare movimenti, autorizzazioni e flussi operativi in tempo reale e compilare e conservare digitalmente registri, formulari e MUD, garantendo piena conformità normativa. TeamSystem Waste è la soluzione che unifica dati e operazioni in un ambiente digitale integrato, garantisce tracciabilità completa e aggiornamento automatico delle informazioni ambientali assicurando efficienza, precisione e continuità di servizio.

La soluzione permette il controllo e la misurazione dei servizi, la definizione delle risorse impegnate, il monitoraggio di SLA e KPI, la gestione dei rapporti con il cittadino, la gestione degli aspetti relativi alla qualità del servizio e della tariffa puntuale, gli adempimenti collegati al TQRIF e alle recenti delibere ARERA, oltre alle funzionalità legate alla conformità a regole e scadenze del RENTRI.

Webinar formativo gratuito il prossimo lunedì 14 settembre alle 15.00: “Il RENTRI non è il punto d’arrivo: ecco le prossime opportunità (e i relativi obblighi) per le imprese”

L’appuntamento è dedicato alle imprese obbligate a conformarsi alle nuove regole in materia di RENTRI e che, soprattutto, vogliono approfittare dell’evoluzione normativa per cogliere tutte le opportunità in arrivo.

Ecco il programma dell’evento formativo:

RENTRI: le due “novità” attese a partire da settembre 2026;

Oltre il RENTRI: si va verso la tracciabilità totale del prodotto (e quindi del rifiuto);

Dalla tracciabilità alla diagnosi energetica ed ambientale: le novità in arrivo;

Niente più diciture generiche (“Eco”, “Green”, “Zero Impatto”) senza misurazioni terze o certificazioni ufficiali: ecco come la conformità normativa e i dati di un bilancio sostenibile diventano uno strumento di marketing aziendale;

Le agevolazioni fiscali e finanziarie per le aziende “green”.

Per partecipare è necessario registrarsi tramite l’apposita pagina di registrazione.