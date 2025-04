Regime forfettario: gli errori più comuni

Ondata di controlli fiscali in corso a carico dei contribuenti in regime forfettario, gli errori compiuti possono costare molto cari: nel nostro webinar formativo (relatrice: Sandra Pennacini) analizzeremo i principali elementi da considerare per non sbagliare e gestire correttamente il regime agevolato

È in corso un’ondata di verifiche fiscali a carico dei contribuenti in regime forfettario, che dimostra quanto tale regime possa essere insidioso.

Al fine di evitare errori che possono costare molto cari, è necessario avere le idee chiare sulle condizioni che consentono di accedere al regime agevolato e mantenerlo.

Si pensi alle diverse cause ostative che, purtroppo, a volte non vengono verificate: dal limite di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato alla titolarità di quote di società (magari di cui lo stesso contribuente si era dimenticato perché inattive), passando per la mancata verifica del ragguaglio degli incassi o per la mancata compilazione del quadro RS.

Sul tema la redazione di Informazione Fiscale ha ricevuto davvero numerosi quesiti nelle ultime settimane, anche perché qualora il controllo fiscale abbia come risultato l’impossibilità di accesso al regime le conseguenze sul contribuente possono essere davvero gravi sul piano economico (si immagini di dover riprendere a tassazione IRPEF e IVA un periodo d’imposta con un volume di incassi importante e magari vicino alla soglia degli 85.000 euro!).

Abbiamo quindi deciso di organizzare un momento di formazione di due ore in diretta streaming, aperto alle considerazioni e alle domande dei partecipanti, con annessi materiali di studio e approfondimento.

Nel corso del webinar formativo, che si terrà il prossimo 7 maggio dalle 15.00 alle 17.00, verranno esaminate le cause ostative che con maggiore frequenza generano dubbi o sulle quali è necessario interrogarsi per non sbagliare, nonché le condizioni per fruire di ulteriori vantaggi fiscali e contributivi, quali la tassazione al 5% e la riduzione dei contributi INPS.

Relatrice del webinar formativo sarà Sandra Pennacini, giornalista pubblicista e formatrice in materia fiscale, specializzata nell’ambito delle PMI, è autrice di numerosi contributi editoriali in materia fiscale e contabile.

A coadiuvare i lavori ci sarà anche Francesco Oliva, commercialista e direttore responsabile di Informazione Fiscale.

Programma webinar formativo

Il corretto calcolo della soglia di ricavi o compensi ;

della ; Il caso dell’ inizio attività e quello della prosecuzione di un’attività già in essere ;

e quello della ; Forfettario e socio : quando la partecipazione in società è un problema;

: quando la partecipazione in società è un problema; Partita IVA in regime forfettario e redditi di lavoro dipendente o pensione : la soglia dei 30.000/35.000 euro, i rapporti con il datore di lavoro o ex datore di lavoro e i nuovi contratti misti;

: la soglia dei 30.000/35.000 euro, i rapporti con il datore di lavoro o ex datore di lavoro e i nuovi contratti misti; Passare al regime forfettario: le condizioni da rispettare ;

; Quando il regime diventa “super agevolato”.

Per partecipare all’evento formativo online è necessario:

loggarsi e registrarsi alla piattaforma Academy.informazionefiscale.it;

acquistare il prodotto dall'apposita pagina di registrazione; il prezzo per la partecipazione è di 25 euro (IVA inclusa);

iscriversi alla newsletter di Informazione Fiscale

Si potrà partecipare all’approfondimento online accedendo attraverso la sezione del portale dedicata ai prodotti acquistati.

Attenzione: futuri aggiornamenti informativi sul tema che interverranno nel corso dei prossimi mesi, ulteriori materiali di studio e video pillole saranno caricati anche nei mesi successivi allo svolgimento del webinar. Per coloro che avranno acquistato il webinar formativo in diretta streaming tali materiali saranno resi disponibili senza dover compiere alcuna azione, né dovendo riacquistare il singolo prodotto. Si riceverà una email di notifica per i successivi caricamenti.