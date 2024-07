Proroga decontribuzione Sud 2024 anche per i rinnovi dopo il 30 giugno: le istruzioni INPS

Dall'INPS arrivano le istruzioni sull'applicazione della proroga della decontribuzione Sud per le assunzioni entro il 30 giugno, ma l'esonero è valido anche in caso di rinnovo di contratti a termine in data successiva. Le indicazioni per i datori di lavoro sulla compilazione del flusso Uniemens

18 luglio 2024

Attesissime per sciogliere i nodi temporali sull’applicazione dei benefici, con la circolare numero 82 del 17 luglio sono arrivate le istruzioni INPS sulla proroga della decontribuzione Sud 2024 approvata dalla Commissione europea il 25 giugno. Dall’Istituto arrivano anche indicazioni e scadenze per inserire correttamente l’esonero contributivo del 30 per cento nel flusso Uniemens. Decontribuzione Sud 2024: la proroga vale anche per i rinnovi dopo il 30 giugno La decontribuzione Sud, prevista dalla Legge di Bilancio 2021 fino al 2029 con una percentuale che decresce gradualmente, rientra nel quadro di Aiuti di Stato UE e per essere garantita alle imprese necessita sempre dell’approvazione della Commissione Europea. Con l’ultima proroga approvata, le aziende del Mezzogiorno, che operano in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, possono accedere a un esonero del 30 della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro fino a fine anno. La circolare INPS numero 82 del 17 luglio 2024 scioglie, prima di tutto, i dubbi sulle modalità di applicazione dell’agevolazione fino al 31 dicembre, i benefici si applicano per un periodo più lungo solo “a condizione che l’aiuto sia concesso entro il 30 giugno 2024”. Via libera, quindi, solo sulle assunzioni già concretizzate. Diverso è il caso dell’evoluzione dei contratti a termine già in essere: si arriva fino a fine anno anche se il rapporto di lavoro viene rinnovato o trasformato a tempo indeterminato dopo la scadenza del 30 giugno. INPS - Circolare numero 82 del 17 luglio 2024 Istruzioni INPS sulla proroga della decontribuzione Sud Decontribuzione Sud 2024: le istruzioni INPS sul flusso Uniemens Dal punto di vista operativo, l’INPS conferma che il beneficio contributivo per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024 resta accessibile tramite l’esposizione dei codici dedicati all’agevolazione nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro fino al mese di competenza di dicembre 2024. Coloro che intendono beneficiare dell’agevolazione devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2024, le lavoratrici e i lavoratori per i quali spetta l’esonero. A partire dalla denuncia di competenza del mese di agosto 2024, poi, bisogna specificare anche la data di instaurazione del rapporto di lavoro all’interno dell’elemento InfoaggCausaliContrib. Le aziende che hanno diritto ai benefici ma hanno sospeso o cessato l’attività per beneficiare dello sgravio possono utilizzare la procedura delle regolarizzazioni. Con il messaggio numero 87 del 2024, l’INPS riepiloga le istruzioni da seguire nella compilazione dei flussi Uniemens per accedere all’esonero. All’interno di DenunciaIndividuale, DatiRetributivi, nell’elemento InfoAggcausaliContrib vanno indicati gli elementi che seguono. CodiceCausale DESU - Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 IdentMotivoUtilizzoCausale Dal periodo di competenza agosto 2024 la data di assunzione nel formato AAAA-MM-GG e l’attributo TipoIdentMotivoUtilizzo con valore DATA La fruizione della decontribuzione Sud relativa al mese di competenza di luglio 2024 può essere esposta come arretrato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2024. Per i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens sezione ListaPosPA e per tutte le altre indicazioni di dettaglio, restano applicabili le indicazioni contenute nella circolare numero 90 del 2022. INPS - Circolare n. 90 del 27 luglio 2022 Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud. Applicazione della misura a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti