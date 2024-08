Con la lotteria degli scontrini anche gli esercenti partecipano alle estrazioni: le vincite in palio

Il giovedì segna l'appuntamento settimanale con la lotteria degli scontrini: non solo i consumatori, ma anche gli esercenti, partecipano alle estrazioni: le vincite in palio e le regole da conoscere

Oggi, come ogni giovedì, attesa per le estrazioni settimanali della lotteria degli scontrini: le vincite interessano i consumatori ma anche gli esercenti che, inserendo il codice fornito dai clienti concorrono, insieme a questi ultimi, alla vittoria dei premi.

Incentivare l’uso delle carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento è l’obiettivo con cui è nata la riffa di Stato regolata dalla legge numero 232 del 2016.

Per i negozianti o i gestori di bar e ristoranti basta avere a disposizione il Registratore Telematico ed eventualmente un lettore del codice a barre.

Come funziona la lotteria degli scontrini per gli esercenti?

Se da un lato è importante ricordare che anche gli esercenti partecipano alla lotteria degli scontrini, dall’altro bisogna ribadire che la possibilità di partecipare alle estrazioni settimanali, mensili e annuali è legata esclusivamente alla scelta dei clienti che devono chiedere l’emissione dei biglietti virtuali al momento del pagamento.

Per tentare la fortuna con la riffa di Stato è necessario che il consumatore abbia a disposizione il codice lotteria, una sequenza alfanumerica che si richiede tramite il servizio online presente sul portale istituzionale: è questo la chiave di accesso alle estrazioni sia per i clienti che per i negozianti.

Per le spese superiori a un euro pagate con mezzi tracciabili, ovvero carta di credito, bancomat o altra modalità, il cittadino o la cittadina può tentare la fortuna mostrando il codice lotteria alla cassa.

Per entrare nel circuito delle estrazioni, gli esercenti devono semplicemente inserire il codice fornito dai clienti prima di emettere lo scontrino in una delle due modalità ammesse:

tramite la tastiera del registratore di cassa telematico, che deve, però, dare anche la possibilità di inserire le lettere, non solo i numeri;

con il lettore dei codici a barre per velocizzare la procedura.

Inserendo la sequenza alfanumerica, si emette lo scontrino ma anche un biglietto virtuale per la lotteria per ogni euro speso.

Lotteria degli scontrini, anche gli esercenti partecipano alle estrazioni

In questo modo i clienti possono sperare di ottenere i premi in palio e, seppure in misura minore, anche gli esercenti.

Ogni settimana, il giovedì, considerando i documenti emessi dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, vengono estratti 15 vincitori per categoria: a chi gestisce negozi, bar, ristoranti, e non solo, spettano 5.000 euro, 25.000 vanno a chi acquista.

Numero totale di premi Cadenza delle estrazioni Valore dei premi 30 Settimanali 25.000 euro per chi compra



5.000 euro per chi vende 20 Mensili 100.000 euro per chi compra



20.000 euro per chi vende 2 Annuale 5.000.000 euro per chi compra



1.000.000 euro per chi vende

Si arriva, poi, a 20.000 euro per le estrazioni mensili che prevede 20 premi in totale: la prossima è in calendario per giovedì 12 settembre e tiene conto degli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente.

Mentre ogni anno si può sperare di vincere un milione di euro nell’appuntamento annuale in una data individuata con un provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Anche in questi ultimi due casi i premi sono molto più ricchi per chi sostiene le spese alla base dell’emissione dei biglietti virtuali.

In ogni caso lo scontrino vincente garantisce i premi, in misura diversa, al cliente e all’esercente, che viene individuato sulla base del numero di partita IVA presente nel Sistema Lotteria.

Il numero identificativo degli scontrini estratti viene pubblicato sul portale istituzionale dedicato alla riffa di Stato in occasione degli appuntamenti settimanali, mensili e annuali.

In ogni caso la notizia della vittoria arriva tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata disponibile sull’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) o, in caso di problemi sulla casella, tramite raccomandata AR al domicilio fiscale.