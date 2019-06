57 nuovi licei biomedici in tutta Italia dall’anno scolastico 2019-2020

Almeno un nuovo liceo biomedico in ogni regione d'Italia tranne l'Umbria: sono 57 gli istituti che dall'anno scolastico 2019-2020 attiveranno un percorso di orientamento e potenziamento Biologia con curvatura biomedica, grazie a un protocollo di intesa tra FNMCeO e MIUR. La lista delle città in cui nasceranno.

Almeno un nuovo liceo biomedico in ogni regione d’Italia tranne l’Umbria: sono 57 gli istituti che dall’anno scolastico 2019-2020 attiveranno un percorso di orientamento e potenziamento di Biologia con curvatura biomedica. E si aggiungono alle 63 scuole che hanno già intrapreso il percorso negli anni scorsi.

“In considerazione degli ottimi riscontri ricevuti, e del grande interesse che tale iniziativa riscuote presso le famiglie”, la Direzione Generale degli Ordinamenti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha stretto un protocollo di intesa con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e ha aperto un bando pubblico per selezionare da Nord a Sud nuovi istituti in cui attivare il percorso specializzato.

MIUR - Avviso pubblico per l’Individuazione Licei Classici e Scientifici per attivazione percorso Biologia con curvatura biomedica Percorso Biologia con curvatura biomedica: individuazione licei classici e scientifici per nuove attivazioni anno scolastico 2019-2020

Un nuovo liceo biomedico quasi in ogni regione d’Italia: le materie e il piano di studi

Entro il 22 giugno i licei classici e scientifici che si trovano nelle 57 province interessate possono candidarsi per attivare il percorso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica: a settembre, con l’inizio dell’anno scolastico 2019-2020, tutto dovrà essere pronto per accogliere gli studenti che intendono intraprendere una carriera di studi orientata verso le scienze della vita.

Per loro, però, le attività che caratterizzano il liceo biomedico cominceranno solo dal terzo anno in poi: la formazione specialistica ha una durata di 150 ore.

Negli ultimi tre anni scolastici gli studenti saranno impegnati in attività che hanno un focus sulla biologia per un totale di 50 ore, di cui 40 presso i laboratori degli Istituti coinvolti, con la formula dell’impresa formativa simulata e con il coinvolgimento, per 20 ore, anche di medici esperti individuati dagli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Per i ragazzi e le ragazze del liceo biomedico il percorso di alternanza scuola lavoro è già tracciato: frequenteranno le strutture sanitarie del territorio, ospedaliere, universitarie pubbliche o private, per un totale di 30 ore, suddivise nei tre anni conclusivi della carriera scolastica.

La liste delle città in cui nascerà un nuovo liceo biomedico

Il liceo biomedico nasce dall’esperienza maturata a partire dal 2011 nel Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, con cui i nuovi istituiti che attiveranno il corso di studi specializzato si confronteranno.

Secondo i dati diffusi dal capofila, il 78% degli studenti che hanno seguito il percorso di potenziamento di biologia con curvatura biomedica hanno superato il test di ingresso a medicina.

Nonostante sia stata presentata anche proposta di legge in merito, intraprendere questa carriera scolastica potenziata non garantisce l’accesso a un corso di laurea in Medicina, ma sicuramente rende la strada verso l’Università molto più semplice.

“Favorire l’acquisizione di competenze in campo biologico, grazie anche all’adozione di pratiche didattiche attente alla dimensione laboratoriale e orientare le studentesse e gli studenti che nutrono un particolare interesse per la prosecuzione degli studi in ambito chimico-biologico e sanitario”: sono gli obiettivi del liceo biomedico, come si legge anche nel bando MIUR per la selezione dei nuovi istituti, 57 in tutta Italia.

Di seguito una tabella riassuntiva, in ordine alfabetico, delle città in cui nascerà un nuovo liceo biomedico.