Intelligenza Artificiale in azienda: come usarla al meglio per l’amministrazione e la finanza aziendale

Webinar formativo gratuito in materia di concreto utilizzo dell'Intelligenza Artificiale in azienda

L’Intelligenza Artificiale (AI) è ormai una realtà pronta a trasformare concretamente il mondo del lavoro, migliorando la qualità dei processi, creando nuove professionalità e riducendo (se non addirittura eliminando in alcuni casi) le attività ripetitive e a bassissimo valore aggiunto.

Non si tratta più di una tecnologia riservata a poche grandi aziende: oggi, anche le piccole e medie imprese e i professionisti possono beneficiare di strumenti AI per automatizzare attività ripetitive, ridurre errori, velocizzare processi e migliorare la qualità complessiva delle prestazioni lavorative.

Il webinar gratuito, organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale, è rivolto a tutte le aziende, indipendentemente dal settore e dalle dimensioni, con l’obiettivo di fornire spunti utili per affrontare consapevolmente questo ulteriore step della transizione digitale.

L’evento si terrà lunedì 23 marzo 2026, dalle 15.00 alle 16.15.

L’incontro sarà utile sia a chi non ha ancora grande familiarità con l’AI, sia a chi sta già esplorando le sue potenzialità operative ma vuole farne un uso più sistemico e produttivo.

Durante l’incontro, verranno mostrati casi reali, soluzioni concrete e best practice per integrare l’AI nelle funzioni aziendali quotidiane.

Durante l’evento formativo si farà riferimento a best practice di grandi aziende internazionali - come Coca Cola e Unilever - ma si cercherà di dimostrare come l’uso degli strumenti AI possa essere calato anche nella realtà della piccola e media impresa italiana.

Il tutto con esempi semplici e di immediata applicazione relativi a risorse umane (come l’Intelligenza Artificiale può essere integrata nelle selezioni), amministrazione, commerciale e marketing.

Il programma dell’incontro online è quindi costruito per offrire una panoramica sintetica, concreta e orientata all’azione.

Ecco i principali punti che saranno trattati:

Strumenti di Intelligenza Artificiale per la gestione dell’ amministrazione e della finanza aziendale

per la gestione dell’ e della Analisi predittive e scoring di rischio

e L’AI nella catena di approvvigionamento e visibilità in tempo reale

e Una panoramica delle tecnologie disponibili: agenti AI , LLM e computer vision

, e Il "nuovo" rapporto tra azienda e professionista in materia di fisco, amministrazione e finanza agevolata dopo l’avvento dell’AI

I relatori saranno:

Michelangelo Ingrassia , Product Owner ERP presso TeamSystem;

, Product Owner ERP presso TeamSystem; Francesco Oliva, commercialista e direttore responsabile di Informazione Fiscale.

Durante l’incontro saranno esaminati i concreti vantaggi competitivi derivanti dall’uso dell’Intelligenza Artificiale in azienda, attraverso l’analisi di best practice significative adottate da realtà di diverse dimensioni, che hanno ottenuto risparmi di tempo, riduzione degli errori e un sensibile miglioramento della qualità del lavoro.

Inoltre, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire tutte le funzionalità dell’innovativa soluzione di Intelligenza Artificiale sviluppata da TeamSystem.

Tra queste, spiccano l’assistente virtuale intelligente e i sistemi di machine learning per un apprendimento rapido e proattivo, pensati per rendere le attività operative sempre più semplici, veloci ed efficienti.

L’assistente virtuale è in grado di comprendere il vocabolario umano: è sufficiente formulare una domanda per essere guidati direttamente nell’area del sistema più pertinente. Il software fornisce un supporto continuo nella consultazione, fungendo da vero e proprio esperto a disposizione dell’utente.

Una semplice richiesta relativa a un dubbio operativo restituisce immediatamente il link più utile per risolvere il problema.

Il sistema si distingue per la sua disponibilità costante, anche in mobilità, grazie a un’app dedicata che garantisce pieno accesso alle funzionalità da qualsiasi dispositivo.

