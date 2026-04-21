L’Intelligenza Artificiale per le aziende: corso gratuito

Corso di formazione destinato ai dipendenti di aziende private e di studi professionali che desiderano acquisire una consapevolezza critica e strumenti pratici per integrare l'Intelligenza Artificiale nel proprio lavoro, senza necessità di competenze tecniche pregresse

Nelle aziende, così come negli studi professionali, si evidenzia una crescente necessità di orientarsi nel complesso panorama delle nuove tecnologie. In particolare, risulta sempre più rilevante padroneggiare correttamente l’intelligenza artificiale.

Per supportare le aziende e i dipendenti nello sviluppo di tali competenze, abbiamo organizzato un corso di formazione gratuito: "L’AI per le aziende: capire, scegliere e applicare l’Intelligenza Artificiale oggi".

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte per la prima edizione 2026 del corso, che si terrà a partire dal mese di settembre. Chi volesse iscriversi già oggi può farlo compilando l’apposito form disponibile su questa pagina.

Destinatari del corso sono lavoratrici e lavoratori dipendenti delle aziende e degli studi professionali di qualsiasi settore, che si occupano di marketing e comunicazione, analisi dei dati, media intelligence, risorse umane e amministrazione, interessati a un uso consapevole e corretto degli strumenti di AI.

Il corso consentirà ai partecipanti di:

comprendere i fondamenti tecnici dell’AI (Machine Learning, Reti Neurali, LLMs) con un linguaggio accessibile;

(Machine Learning, Reti Neurali, LLMs) con un linguaggio accessibile; orientarsi nell’ ecosistema dei modelli (GPT, Gemini, Claude, Sora) per scegliere lo strumento più adatto;

(GPT, Gemini, Claude, Sora) per scegliere lo strumento più adatto; implementare workflow pratici basati sull’AI agentica e multimodale;

basati sull’AI agentica e multimodale; utilizzare l’AI per la news intelligence , trasformando grandi volumi di articoli in insight strategici;

, trasformando grandi volumi di articoli in insight strategici; gestire i rischi operativi, dalle allucinazioni dei modelli alla protezione dei dati sensibili e dei segreti aziendali.

Corso di AI per le aziende: la struttura

Il corso ha una durata di 12 ore, suddivise in quattro moduli da 3 ore ciascuno:

Modulo 1 – Cos’è davvero l’AI? Fondamenti e prospettive (3 ore)

Influenza dell’AI nella vita quotidiana: dagli algoritmi social al riconoscimento facciale.

Fondamenti tecnici divulgativi: Machine Learning, reti neurali e AI agentica.

Dalla storia dell’AI (Test di Turing) ai Large Language Models odierni.

Come dialogano le macchine: tokenizzazione, embedding e "pappagalli stocastici".

Scenari futuri: l’AGI (Artificial General Intelligence) e l’impatto sul mondo del lavoro.

Modulo 2 – Kit pratico per lavorare con i LLM (3 ore)

Lo scenario dei modelli: panoramica su OpenAI, Google, Anthropic e i modelli video come Sora e Nanobanana.

Governance e Geopolitica: perché dominano USA e Cina? La situazione in Europa e Italia.

Prompt Engineering: consigli pratici, errori comuni e strategie per aumentare la produttività.

Study Case: primo approccio ai casi d’uso concreti derivati dall’esperienza Volocom.

Modulo 3 – L’AI per la media analysis e la news intelligence (3 ore)

AI per la rassegna stampa: reperimento intelligente e classificazione automatica degli articoli.

Analisi quantitativa e qualitativa: individuare trend, volumi, sentiment e framing narrativo.

Trasformare i flussi informativi in letture strategiche per la brand reputation.

Workshop pratico: presentazione degli strumenti Volocom applicati a workflow professionali.

Modulo 4 – Il lato oscuro dell’AI: rischi e responsabilità (3 ore)

Bias e allucinazioni: riconoscere i pregiudizi dei modelli e gestire le informazioni inventate.

Sicurezza e Privacy: rischi della profilazione e gestione dei dati riservati nei prompt.

Impatto ambientale: il costo ecologico dei data center e del training dei modelli.

Criteri pratici per un uso etico e responsabile dell’AI in azienda.

Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di governare gli strumenti di Intelligenza Artificiale con consapevolezza, evitando un utilizzo ingenuo o rischioso. Impareranno a distinguere tra le diverse tecnologie disponibili sul mercato e a integrare l’AI nei propri processi per automatizzare compiti ripetitivi e potenziare le capacità analitiche, rendendo l’innovazione un pilastro della propria strategia aziendale.

Nome (Obbligatorio) Cognome (Obbligatorio) Il tuo indirizzo email (Obbligatorio) Telefono (Obbligatorio solo numeri) Azienda Stato occupazionale (Obbligatorio) Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Altro Corso di interesse (Obbligatorio) Testo del tuo messaggio: (Obbligatorio) Si prega di lasciare vuoto questo campo:

Docente del corso

Federico Luperi - Direttore News Intelligence, Direttore editoriale e Marketing.

Francesco Bruno - Direttore di Media Intelligence specializzato nell’applicazione dell’intelligenza artificiale al monitoraggio dei media e all’analisi strategica della comunicazione.

Luca Ghiselli: Senior Media Intelligence Analyst e ricercatore, esperto nell’uso di AI e metodi computazionali per l’analisi su larga scala di news e social media.

Responsabile scientifico e monitoraggio

Francesco Oliva - Dottore Commercialista.

Coordinamento dei corsi

Alessia Veneziane - Coordinatrice progetti di formazione finanziata di Informazione Fiscale.

Quando e come partecipare al corso

I nostri corsi di formazione gratuiti si tengono interamente online e sono destinati a lavoratrici e lavoratori dipendenti (anche in apprendistato) di aziende e studi professionali che vogliono fruire dell’opportunità offerta dalla formazione finanziata.

Il corso di AI per le aziende, in particolare, ha un prezzo teorico di mercato di circa 2.400,00 euro IVA compresa, non dovuto per i lavoratori dipendenti delle aziende e degli studi professionali che possono beneficiare dei vantaggi della formazione finanziata.

I corsi si terranno interamente a distanza ed in diretta (cd FAD sincrona) e consentiranno ai partecipanti di ottenere un attestato di partecipazione, la valutazione delle competenze acquisite e il materiale didattico oggetto del corso.

Durante il corso è obbligatorio che i partecipanti siano muniti di microfono e videocamera attivi e funzionanti.

Coloro che, invece, volessero acquistare direttamente il corso a mercato potranno farlo direttamente sulla nostra piattaforma Academy, dove prossimamente sarà disponibile il corso in FAD asincrona e il materiale didattico.

In caso di interesse si prega di compilare il form, inserendo i contatti di riferimento (indirizzo email e numero di telefono del referente aziendale per il corso) e qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni.