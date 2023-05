Nuovi incentivi per le PMI del Mezzogiorno. Con il decreto del MIMIT, 400 milioni di euro per il rafforzamento della crescita sostenibile e della competitività. L'agevolazione consiste in un finanziamento agevolato e un contributo che possono arrivare a coprire il 75 per cento delle spese ammissibili

Per rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI del Mezzogiorno il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato un nuovo decreto.

Il provvedimento prevede lo stanziamento di 400 milioni di euro che rientrano nel programma nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027” (PN RIC 2021-2027).

Destinatarie delle risorse sono le piccole e medie imprese delle regioni del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

L’incentivo pubblico consiste in un contributo e in un finanziamento agevolato che possono arrivare a coprire il 75 per cento delle spese ammissibili.

Incentivi PMI del Mezzogiorno, nuovo bando MIMIT per crescita e competitività

Nuovi incentivi per le PMI del Mezzogiorno. A renderlo noto è il MIMIT, con il comunicato stampa del 19 maggio 2023.

Le agevolazioni per gli investimenti imprenditoriali innovativi delle Piccole e Medie imprese rientrano hanno come finalità quella di sostenere il processo di transizione, con investimenti relativi a tecnologie digitali secondo il Piano Transizione 4.0.

I progetti che potranno rientrare nell’agevolazione devono prevedere spese ammissibili comprese tra 750.000 euro e 5.000.000 di euro.

Le spese devono riguardare investimenti realizzati nelle regioni del Mezzogiorno.

Permetteranno l’accesso all’agevolazione gli investimenti effettuati nelle seguenti regioni:

Abruzzo;

Basilicata;

Calabria;

Campania;

Molise;

Puglia;

Sicilia;

Sardegna.

Gli incentivi consistono in:

contributi alle PMI ;

; finanziamenti agevolati.

Gli stessi potranno coprire fino al 75 per cento delle spese ammissibili all’agevolazione.

Il nuovo decreto approvato dal MIMIT ha come scopo quello di incentivare il processo di transazione delle piccole e medie imprese nelle regioni del Mezzogiorno.

L’agevolazione consiste nel favorire gli investimenti imprenditoriali innovativi che permettano l’adozione di tecnologie digitali, sulla base del piano Transizione 4.0.

I progetti devono prevedere l’utilizzo di tecnologie abilitanti, quali, ad esempio il cloud e la realtà virtuale.

Gli obiettivi del bando devono essere i seguenti:

l’ampliamento della capacità produttiva ;

; la diversificazione della produzione;

della produzione; la realizzazione di nuovi prodotti;

la modifica del processo di produzione già esistente;

la realizzazione una nuova unità produttiva.

Nella valutazione in merito alla finanziabilità dei progetti, risulteranno significativi anche i punteggi per i progetti relativi:

al risparmio energetico pari al 5 per cento;

pari al 5 per cento; all’introduzione nel processo produttivo di soluzioni relative all’economia circolare.

Le stesse premialità saranno riconosciute ai progetti che contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici individuati dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;

individuati dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020; adesione, da parte delle PMI, a un sistema di gestione ambientale o di efficienza energetica;

o di efficienza energetica; possesso di una certificazione ambientale di prodotto.

In merito al nuovo bando, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha messo in evidenza quanto di seguito riportato: