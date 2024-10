“Dal Fisco all’Intelligenza Artificiale”: il nostro evento nel mese dell’Educazione Finanziaria 2024

Per il secondo anno consecutivo Informazione Fiscale partecipa al mese dell'Educazione Finanziaria, promosso dal Comitato Edufin. L'iniziativa si terrà a novembre e, in questa occasione, approfondiremo l'impatto dell'Intelligenza Artificiale sul settore fiscale e del lavoro, analizzando le sue implicazioni e potenziali sviluppi

Anche per Informazione Fiscale che, ogni giorno, racconta in maniera chiara, tempestiva e affidabile le notizie che arrivano dal mondo del Fisco e del Lavoro “è l’ora dell’educazione finanziaria”!

Siamo lieti di annunciare, infatti, che parteciperemo al Mese dell’Educazione Finanziaria 2024.

Si tratta dell’iniziativa del Comitato Edufin, dedicata alla programmazione e al coordinamento delle attività di educazione finanziaria, volta a sensibilizzare i giovani su temi economici, finanziari, fiscali e del lavoro.

Il progetto è destinato a studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo grado e del primo anno di Università e si pone l’obiettivo di analizzare le nozioni fondamentali del Fisco e del Lavoro e le sfide e opportunità che caratterizzano il mondo del lavoro in continua evoluzione.

Da sempre, Informazione Fiscale si impegna nella divulgazione di notizie fiscali e nella semplificazione di concetti complessi, rendendoli accessibili a tutti.

Crediamo che sia fondamentale discutere di queste tematiche con i giovani, offrendo loro una comprensione più approfondita e concreta delle dinamiche fiscali e lavorative.

Quest’anno porteremo il nostro contributo con un approfondimento su come le nuove tecnologie, in particolare l’Intelligenza Artificiale (AI), stiano rivoluzionando il mondo del Fisco e del Lavoro.

Durante l’incontro saranno approfondite le seguenti tematiche:

Il motivo per cui paghiamo le «tasse»

Il senso di comunità e la differenza tra imposte , tasse e contributi

, e Il principio costituzionale di capacità contributiva

I servizi pubblici essenziali che non avremmo senza un corretto sistema tributario

Come vengono tassati i redditi in Italia

I principali contratti di lavoro tra regole generali e fiscali

Come entrare con consapevolezza nel mondo del Lavoro

Sfide e opportunità dell’attuale mondo del Lavoro: dal gender gap all’ Intelligenza Artificiale

all’ Come si informano i giovani

Come nascono le notizie di Informazione Fiscale.

Dal Fisco all’Intelligenza Artificiale: 10 informazioni utili per scoprire il mondo del Lavoro

Il nostro primo evento formativo si terrà il prossimo mercoledì 6 novembre a Roma, presso lo splendido Istituto di Istruzione Superiore Cristoforo Colombo, e sarà riservato agli studenti dell’istituto medesimo. Lo stesso evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito di Informazione Fiscale e sul nostro canale YouTube.

Nel corso dell’evento analizzeremo come le nuove tecnologie stiano cambiando il panorama fiscale, introducendo strumenti innovativi per la gestione delle imposte, e come l’automazione influenzi i contratti e le dinamiche lavorative.

Questo tema rappresenta una sfida cruciale, ma anche un’opportunità per i giovani che si affacciano sul mercato del lavoro.

Il secondo appuntamento, invece, è in fase organizzativa ma sappiamo già che si terrà il prossimo martedì 26 novembre presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, aula Blu1 (Piazzale Aldo Moro, 5, davanti alla sede di Botanica).