RENTRI e FIR digitale: novità e scadenze 2026

In arrivo la prossima fondamentale scadenza del FIR digitale, adempimento caratterizzante del RENTRI. Nel prossimo webinar formativo approfondiremo tutte le novità che le imprese interessate devono conoscere

Il prossimo webinar organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale si terrà lunedì 26 gennaio 2026: al centro dell’evento formativo ci sarà la nuova scadenze prevista per il FIR digitale, il prossimo 13 febbraio 2026, passaggio fondamentale del processo di evoluzione del RENTRI, il Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti.

L’approfondimento online è rivolto principalmente alle imprese che devono adeguarsi alle nuove disposizioni normative, in particolare:

agli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

ai produttori di rifiuti pericolosi;

agli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;

ai commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi;

ai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

in relazione ai rifiuti non pericolosi, ai soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ossia Comuni o loro Consorzi e Comunità montane;

ai produttori di rifiuti non pericolosi, per imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti se appartenenti ai settori di cui all’art. 184, c. 3, lettere c), d) e g), ovvero ai soggetti che operano nei settori delle lavorazioni industriali, delle lavorazioni artigianali e del trattamento rifiuti, acque e fumi.

Il webinar rappresenta un’opportunità per analizzare i cambiamenti normativi in atto, con un approccio pratico che include i nuovi obblighi di iscrizione al registro, le scadenze da rispettare e gli adempimenti richiesti.

L’evento si svolgerà in modalità online dalle 15:00 alle 16:15 e i relatori saranno:

Claudia Gaschi, Direttore commerciale di GREENEXT - a TeamSystem Company;

Simone Pigini, Presales TeamSystem;

Francesco Oliva, commercialista e direttore di Informazione Fiscale.

Per partecipare al webinar sarà necessaria l’iscrizione attraverso l’apposita pagina di registrazione.

Nel corso dell’appuntamento verranno presentate tutte le funzionalità di TeamSystem Waste, il software in cloud progettato per digitalizzare l’intera gestione della filiera dei rifiuti. Integrato con il RENTRI, il sistema permette alle imprese di monitorare movimenti, autorizzazioni e flussi operativi in tempo reale e compilare e conservare digitalmente registri, formulari e MUD, garantendo piena conformità normativa. TeamSystem Waste è la soluzione che unifica dati e operazioni in un ambiente digitale integrato, garantisce tracciabilità completa e aggiornamento automatico delle informazioni ambientali assicurando efficienza, precisione e continuità di servizio.

La soluzione permette il controllo e la misurazione dei servizi, la definizione delle risorse impegnate, il monitoraggio di SLA e KPI, la gestione dei rapporti con il cittadino, la gestione degli aspetti relativi alla qualità del servizio e della tariffa puntuale, gli adempimenti collegati al TQRIF e alle recenti delibere ARERA, oltre alle funzionalità legate alla conformità a regole e scadenze del RENTRI.

RENTRI, le scadenze e le novità per il 2026: il programma del webinar

I nuovi obblighi, i soggetti coinvolti ed altri aspetti riguardanti il RENTRI, il Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti, saranno approfonditi nel webinar, previsto per il 26 gennaio 2026 alle 15:00.

L’appuntamento è dedicato alle imprese obbligate a conformarsi alle nuove regole.

Nel momento di approfondimento verranno fornite indicazioni pratiche sugli adempimenti necessari per il FIR digitale, che vedrà un’altra importante scadenza il prossimo 13 febbraio 2026.

Inoltre, durante il webinar saranno analizzate in dettaglio le novità riguardanti il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

Il programma dell’evento formativo sarà il seguente:

RENTRI: cos’è e cosa cambia

I soggetti obbligati all’iscrizione

Tempistiche e scadenze 2026

Adempimenti: registro cronologico di carico e scarico e FIR

Regime sanzionatorio

Per partecipare è necessario registrarsi tramite l’apposita pagina di registrazione.