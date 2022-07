Corsi di formazione online ed in aula con Informazione Fiscale

Da settembre ripartiranno i corsi di formazione di Informazione Fiscale; in calendario anche alcuni importi eventi in presenza a Milano, Roma e Messina.

A settembre ripartiranno i corsi di formazione online ed in presenza di Informazione Fiscale, sempre con lo stesso obiettivo: fornire occasioni di approfondimento ed aggiornamento tecnico di alto profilo per Professionisti e Aziende.

Due le aree di riferimento principali: il diritto tributario e la finanza aziendale, anche se non mancheranno occasioni di trattare aree tematiche collegate, quali il diritto societario, il diritto del lavoro e l’economia aziendale.

In materia fiscale abbiamo in programma corsi online, alcuni gratuiti ed altri a pagamento, aventi ad oggetto i seguenti temi:

fiscalità immobiliare;

adempimenti periodici IVA;

gestione dei versamenti e del ravvedimento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

In materia di controllo di gestione e finanza aziendale abbiamo in programma:

analisi di bilancio per indici e per flussi;

budget di tesoreria;

business plan.

Alcuni importanti eventi in programma tra ottobre e dicembre

Non solo formazione tecnica; nei prossimi mesi abbiamo in programma alcuni interessanti eventi, che seguono quanto già fatto recentemente, come nel caso dell’importante convegno organizzato a maggio a Brescia, “Il mondo del lavoro femminile nel post pandemia e nel (meta)futuro”, dedicato alla tassazione di genere ed al futuro del mercato del lavoro in Italia.

L’obiettivo è quello di creare nuove occasioni di reale approfondimento su temi giuridici ed economici di grande importanza, anche e soprattutto dal punto di vista sociale:

il fenomeno dei NEET ;

; l’analisi degli strumenti di politica attiva del lavoro e sulla loro possibile riforma;

e sulla loro possibile riforma; la riforma della normativa in materia di aree industriali complesse.

Temi che saranno oggetto nei prossimi mesi di altrettanti convegni nelle città di Milano, Roma e Messina e che vedranno la partecipazione di studiosi delle rispettive materie, professionisti, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni.

L’invito che quindi facciamo alle nostre lettrici ed ai nostri lettori, cui siamo riconoscenti per l’affetto e la stima costante che ci dimostrano con continuità, è quello di continuare a seguirci sempre più numerosi: crediamo fermamente che le iniziative formative ed informative dei prossimi mesi costituiranno dei momenti di prezioso approfondimento.