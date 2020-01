Assicurazione INAIL casalinghe 2020: domanda di iscrizione solo online

Assicurazione INAIL casalinghe 2020: domanda di iscrizione e cancellazione solo online dal 1° gennaio 2020. Dopo le novità introdotte lo scorso anno sull'importo da versare, cambiano anche le modalità di comunicazione con l'Istituto. Le istruzioni per l'accesso ai servizi online nella circolare numero 37 del 30 dicembre 2019.

A partire dal 2019 l’assicurazione per le donne e gli uomini che si occupano esclusivamente della cura della casa e della famiglia ha subito importanti modifiche: sono state introdotte maggiori tutele ed è aumentato l’importo annuo da versare entro la scadenza del 31 gennaio 2020, da 12,91 euro è passato a 24 euro.

E da quest’anno cambiano anche le modalità di comunicazione con l’Istituto, che si spostano tutte sul web.

INAIL - Circolare numero 37 del 30 dicembre 2019 Assicurazione contro gli infortuni domestici. Obbligo di iscrizione con modalità esclusivamente telematiche dal 1° gennaio 2020. Servizi online per la prima iscrizione e per l’iscrizione annuale dei soggetti esonerati dal versamento del premio.

Assicurazione INAIL casalinghe 2020: domanda di iscrizione e cancellazione solo online

Come si legge nel testo della circolare numero 37 del 30 dicembre 2019, per l’assicurazione INAIL casalinghe sono disponibili dal 1° gennaio 2020 i seguenti servizi online:

Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento;

Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva;

Invia la richiesta di cancellazione dall’assicurazione;

Visualizza e stampa avviso di pagamento per rinnovo assicurazione;

Visualizza e stampa le ricevute degli avvisi pagati online tramite PagoPA;

Visualizza la situazione assicurativa e i pagamenti;

Invia segnalazioni e richiesta di informazioni.

I primi tre servizi devono essere utilizzati obbligatoriamente dai soggetti compresi tra i 18 e i 67 anni che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, attività di cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui abitano, in modo abituale ed esclusivo, e che non svolgono altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale.

In particolare, utilizzare gli strumenti online a disposizione sul portale INAIL è l’unica modalità ammessa per i seguenti scopi:

Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento , per richiedere la prima iscrizione e ottenere l’avviso di pagamento PA per effettuare il versamento del premio e assicurarsi contro gli infortuni domestici;

, per richiedere la prima iscrizione e ottenere l’avviso di pagamento PA per effettuare il versamento del premio e assicurarsi contro gli infortuni domestici; Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva , per chi è in possesso dei requisiti assicurativi e dei requisiti reddituali personali e del nucleo familiare che danno diritto all’ esonero dal versamento del premio , il servizio online è necessario sia per effettuare la prima iscrizione all’assicurazione, sia per rinnovarla entro il 31 gennaio di ogni anno;

, per chi è in possesso dei requisiti assicurativi e dei requisiti reddituali personali e del nucleo familiare che danno diritto all’ , il servizio online è necessario all’assicurazione, sia per entro il 31 gennaio di ogni anno; Invia la richiesta di cancellazione dall’assicurazione, in questo modo gli utenti possono comunicare all’INAIL la cancellazione dall’assicurazione casalinghe 2020 e per gli anni a venire.

INAIL - Circolare numero 37 del 30 dicembre 2019, Allegato 1 Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 13 novembre 2019.

Assicurazione INAIL casalinghe 2020: come accedere ai servizi online obbligatori

Come sottolinea la comunicazione diffusa il 30 dicembre, i servizi per la gestione dell’assicurazione INAIL sono disponibili dal 1° gennaio 2020 sul portale www.inail.it.

Per accedere agli strumenti online, da utilizzare obbligatoriamente, l’utente deve essere in possesso di una delle credenziali che seguono:

credenziali di accesso dispositive rilasciate dall’INAIL: possono essere chieste presentando l’apposito modulo seguendo le istruzioni disponibili sul portale;

Credenziali INPS;

Carta nazionale dei servizi (CNS);

SPID, identità digitale.

Una volta effettuato l’accesso è possibile procedere con le operazioni necessarie. La domanda di iscrizione deve essere presentata almeno due giorni prima della data di maturazione dei requisiti assicurativi, per la prima iscrizione il pagamento del premio si considera nei termine se viene effettuato entro 10 giorni dal momento in cui i requisiti sono stati maturati.

Per effettuare la domanda di iscrizione è necessario compilare online il modulo che si compone di due sezioni:

A con i dati del richiedente , compreso l’indirizzo di posta elettronica o PEC al quale saranno recapitati prima la comunicazione della regolare acquisizione della domanda di iscrizione (ricevuta) e poi l’avviso di pagamento pago PA, necessario per effettuare il versamento;

, compreso l’indirizzo di posta elettronica o PEC al quale saranno recapitati prima la comunicazione della regolare acquisizione della domanda di iscrizione (ricevuta) e poi l’avviso di pagamento pago PA, necessario per effettuare il versamento; B con i requisiti assicurativi.

Per quanto riguarda i soggetti già iscritti che devono versare la somma dei 24 euro, importo dovuto per l’assicurazione INAIL casalinghe 2020, entro il 30 gennaio la circolare numero 37 sottolinea la necessità di effettuare il pagamento tramite modalità telematiche e specifica:

“Con il servizio Visualizza e stampa avviso di pagamento per rinnovo assicurazione l’utente può visualizzare il numero di avviso di pagamento/IUV da pagare dal 1° al 31 gennaio per rinnovare l’assicurazione oppure il numero di avviso di pagamento/IUV elaborato a seguito della presentazione della Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento. L’avviso di pagamento PA per il rinnovo annuale dell’assicurazione contro gli infortuni domestici è elaborato a dicembre per ogni assicurato, inclusi i soggetti esonerati dal versamento del premio, se l’interessato non ha comunicato in tempo utile il venir meno dei requisiti assicurativi e risulta quindi iscritto all’assicurazione. Il servizio tramite un apposito link al sistema pagoPA permette all’utente di effettuare il pagamento del premio online e/o di stampare l’avviso di pagamento”.