L'esonero contributivo previsto per la zona franca urbana (ZFU) del Centro Italia in seguito al terremoto del 2016, si applica per il 2024. L'INPS ha fornito tutte le indicazioni nel messaggio del 4 marzo

Prorogata anche per il 2024 l’agevolazione prevista nel 2017 per supportare cittadini e imprese nei Comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto del 2016.

Il decreto Milleproroghe ha esteso la durata dell’esonero contributivo anche all’anno in corso.

L’INPS ha fornito tutti i dettagli nel messaggio pubblicato il 4 marzo.

Le agevolazioni possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello F24.

ZFU Centro Italia: esonero contributivo anche per il 2024, le istruzioni INPS

L’INPS con il messaggio n. 927 del 4 marzo 2024 fornisce le indicazioni in merito all’applicazione delle agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia” per l’anno in corso.

Il decreto Milleproroghe 2024, infatti, ha esteso il periodo di applicazione dell’esonero contributivo previsto a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a partire dal 24 agosto 2016.

Si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ad esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, introdotto per la prima volta dall’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto legge n. 50/2017 e originariamente previsto solo fino al 2018.

I termini poi sono stati estesi, sempre nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti di Stato, anche ai periodi di imposta dal 2019 al 2023.

Ebbene, come anticipato, l’articolo 17-ter del decreto legge n. 215/2023 è intervenuto nuovamente prevedendo un’estensione dei periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione in questione.

Pertanto, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in presenza dei presupposti di legge e nei limiti di spesa previsti, fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa, è riconosciuto anche per il periodo di imposta 2024.

ZFU Centro Italia: come fruire dell’agevolazione

Per effetto della proroga, dunque, i destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del MIMIT possono utilizzare gli eventuali crediti nei confronti dell’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’INPS nei periodi di imposta ammissibili, cioè dal 2017 al 2024.

L’INPS ricorda che, per quanto riguarda le modalità di concessione delle agevolazioni contributive, l’Autorità competente è il MIMIT, il Ministero delle Imprese e del made in Italy.

Ad ogni modo, per le modalità di fruizione delle agevolazioni, restano confermate le indicazioni fornite dall’INPS nella circolare n. 48/2019, a cui si rimanda.

Da ultimo, l’Istituto ricorda che l’esonero contributivo può essere fruito, attraverso la riduzione dei versamenti che deve essere effettuata con il modello di pagamento F24.

Questo deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda l’utilizzo delle agevolazioni in compensazione con modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha finora istituito i seguenti i codici tributo: “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164”, “Z165” e “Z166”.