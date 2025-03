Webinar gratuito organizzato da Leyton e Informazione Fiscale in programma il 18 marzo 2025 alle ore 15:00. Al centro dell'evento formativo: i crediti d'imposta per le imprese che operano nella ZES Unica Sud

Il credito d’imposta per le imprese della ZES Unica Sud 2025 è al centro del webinar in programma il 13 marzo, dalle ore 15:00 alle ore 16:15.

L’appuntamento formativo, organizzato da Informazione Fiscale in collaborazione con Leyton Italia, è destinato alle imprese che operano all’interno della ZES Unica Sud e vogliono approfondire la procedura di accesso al credito d’imposta per gli investimenti e gli obblighi previsti per le aziende.

Nel corso dell’evento online saranno approfondite le opportunità per i soggetti interessati e le modalità di accesso al credito d’imposta per gli investimenti.

Un focus sarà destinato ai requisiti, ai settori esclusi e agli investimenti ammissibili.

I relatori dell’evento formativo saranno:

Luca Annunziata, Senior Manager Business Developer di Leyton Italy;

Francesco Oliva, dottore commercialista e direttore responsabile di Informazione Fiscale;

Tommaso Gavi, giornalista di Informazione Fiscale.

Per partecipare gratuitamente al webinar è necessario:

essere iscritti alla newsletter di Informazione Fiscale

di Informazione Fiscale registrarsi o accedere al portale Academy.informazionefiscale.it;

Academy.informazionefiscale.it; « acquistare » in modo gratuito il prodotto, dopo averlo inserito nel carrello ;

» in modo gratuito il prodotto, dopo averlo inserito nel ; il giorno del webinar, accedere alla sezione Prodotti Acquistati dell’area privata, per partecipare alla diretta.

ZES Unica Sud 2025: regole e novità per il credito d’imposta

La Zona Economica Speciale, ZES Unica Sud, comprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Ad introdurla è stata la legge n. 162 del 13 novembre 2023 ed è in vigore dal 1° gennaio 2024.

L’obiettivo dell’accorpamento delle varie ZES è quello di unificare le agevolazioni previste per le singole ZES in favore delle imprese del Mezzogiorno.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta per gli investimenti in:

beni strumentali nuovi;

terreni;

immobili.

Nel corso del webinar saranno fornite indicazioni anche in merito ai valori limite degli investimenti.

Dopo la proroga delle agevolazioni prevista dalla Legge di Bilancio 2025, rientreranno tra le spese ammissibili quelle comprese tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025.

Le domande per l’accesso al credito d’imposta dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 31 marzo ed entro la scadenza del 30 maggio 2025.

La misura del credito d’imposta che sarà riconosciuto varia in base alla dimensione e alla localizzazione dell’impresa. Sarà definita dopo la chiusura della finestra di invio delle istanze, con una ripartizione dei fondi.

Questo e altri aspetti saranno approfonditi nel webinar del 13 marzo 2025. Di seguito il programma dell’appuntamento formativo:

Introduzione: Mezzogiorno, sostegno per gli investimenti

AdE: Credito di Imposta ZES Unica 2025

Credito Spettante per Regione, settori esclusi e investimenti ammissibili

Procedura di accesso al Credito di Imposta

Obblighi previsti

Fruibilità

Cumulabilità – Transizione 5.0

Oltre al focus sulle agevolazioni per la ZES Unica Sud, un focus nell’approfondimento sarà dedicato al rapporto con le misure che rientrano nel piano Transizione 5.0.

Per partecipare gratuitamente all’appuntamento online è necessaria l’iscrizione alla newsletter di Informazione Fiscale, che consente di acquistare senza costi il prodotto dall’apposita pagina di acquisto, dopo averlo inserito nel carrello.

Si potrà partecipare all’approfondimento online accedendo attraverso la sezione del portale dedicata ai prodotti acquistati.