Al via i due programmi per formazione e lavoro nelle amministrazioni pubbliche. I giovani universitari possono fare domanda per svolgere tirocini e dottorati retribuiti presso la Presidenza del Consiglio, il MEF, l'Agenzia delle Entrate e altri enti

14 giugno 2024

Gli studenti universitari possono inviare la domanda per svolgere tirocini retribuiti di 6 mesi presso le pubbliche amministrazioni. Si tratta del progetto “Tirocini inPA”, pronto a partire assieme all’altro progetto che coinvolge i dottorandi: “Dottorati InPA”. Nella prima fase di attuazione, i due programmi sono attivati da 10 amministrazioni pilota che, in collaborazione con una o più università, predispongono progetti di formazione e di lavoro. Tra queste anche la presidenza del Consiglio, l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia. Sono previsti specifici requisiti di accesso e le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 28 luglio via PEC. Tirocini e dottorati nella pubblica amministrazione: via alle domande Il Ministero delle Pubblica Amministrazione annuncia la partenza dei nuovi progetti per favorire lo svolgimento di esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti nella PA da parte dei giovani. Si tratta dei progetti “Tirocini InPA” e “Dottorati InPA”, che come si intuisce dal nome consentono a chi sta completando gli studi universitari o si è appena laureato di conoscere il mondo del lavoro della pubblica amministrazione. L’obiettivo delle iniziative, si legge nel comunicato del 13 giungo, è quello di far acquisire ai giovani le competenze necessarie ad affrontare le sfide del presente e del futuro, contribuendo al ricambio generazionale dei dipendenti pubblici. In questa prima fase di attuazione, i due programmi saranno attivati presso 10 amministrazioni pilota che, in collaborazione con una o più università, predisporranno progetti di formazione e di lavoro. Si tratta di: Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ministero dell’Economia e delle Finanze;

ISTAT;

Agenzia delle Entrate;

INAIL;

Regione Emilia-Romagna;

Regione Liguria;

Regione Marche;

Regione Puglia;

Regione Toscana. “Per affrontare la grande sfida della modernizzazione della PA abbiamo bisogno di giovani preparati e qualificati. Stiamo lavorando per accrescere l’attrattività nei loro confronti dei nostri uffici e, in questo senso, tirocini e dottorati rappresentano delle grandi opportunità.” Così il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo. “Tirocini InPA”: chi può partecipare e come fare domanda Il progetto “Tirocini InPA” è rivolto agli studenti universitari iscritti alle lauree magistrali, oppure ad anni successivi al terzo delle lauree magistrali a ciclo unico. Per poter partecipare al tirocinio devono avere un’età inferiore ai 28 anni ed essere in possesso di specifici requisiti di media voto e crediti formativi, come indicato nell’avviso pubblico del Ministero. Nei prossimi mesi, si prevede l’attivazione di 300 tirocini curriculari connessi con la stesura della tesi di laurea magistrale. Avranno una durata di 6 mesi con il riconoscimento di un’indennità di 600 euro mensili. Potrà poi essere oggetto di valutazione nell’ambito dei concorsi indetti dall’amministrazione presso la quale si è svolta l’attività. La manifestazione di interesse all’attivazione dei tirocini, corredata dal progetto formativo e dalla documentazione prevista firmato dal rappresentante legale dell’Amministrazione proponente, dovrà essere inviata via PEC al Dipartimento per la funzione pubblica entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, quindi entro il 28 luglio 2024. La PEC con oggetto “Avviso pubblico per la selezione di progetti formativi “Tirocini InPA”” dovrà essere inviata all’indirizzo “[email protected]”. Ministero per la Pubblica Amministrazione - Avviso pubblico del 13 giugno 2024 Programma Tirocini InPA “Dottorati InPA”: contratti di apprendistato di 3 anni Il secondo programma “Dottorato InPA” prevede invece l’attivazione di 20 contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca esclusivamente finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca in materie di competenza delle amministrazioni pubbliche. I contratti avranno una durata di 3 anni e una retribuzione annua lorda di 30.000 euro. I destinatari del programma sono studenti con età non superiore a 29 anni, in possesso di una laurea magistrale o titolo equipollente, con votazione non inferiore a 105/110, e che abbiano superato le prove di ammissione al corso di dottorato. Anche in questo caso la conclusione con esito positivo può essere oggetto di valutazione nell’ambito dei concorsi banditi dall’amministrazione. Le modalità e i termini di presentazione delle domande sono le stesse previste per il programma dei tirocini. I dettagli nell’avviso pubblico del Ministero. Ministero per la Pubblica Amministrazione - Avviso pubblico del 13 giugno 2024 Programma Dottorati InPA