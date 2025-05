Si sono svolti oggi i primi incontri tra Governo e parti sociali per discutere delle prossime misure per la sicurezza sul lavoro. Diverse le proposte in campo dalla formazione ai bonus per le aziende virtuose

Proseguono gli incontri tra il Governo e le parti sociali per discutere delle nuove proposte e iniziative per migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dopo quello di due settimane fa con i sindacati, oggi a palazzo Chigi si sono tenute le riunioni con le associazioni datoriali e di categoria.

Dal potenziamento della formazione in favore di lavoratori e imprenditori all’introduzione di bonus per le aziende più virtuose in materia di sicurezza sul lavoro, sono diverse le proposte in campo per l’utilizzo delle nuove risorse messe sul tavolo da Governo e INAIL.

Sicurezza sul lavoro: dalla formazione ai bonus, le possibili misure in arrivo

Cominciano a prendere forma le possibili misure in arrivo per il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dopo l’incontro dello scorso 8 maggio con i sindacati, questa mattina a palazzo Chigi si sono tenuti i due incontri previsti tra il Governo e le associazioni datoriali e di categoria per l’illustrazione delle proposte e delle iniziative.

La realizzazione di una serie di incontri era già stata preannunciata il 1° maggio, quando anche la Premier Meloni ha annunciato lo stanziamento di ulteriori 650 milioni di euro per la sicurezza sul lavoro oltre ai 600 già stanziati per i bandi INAIL.

Alla riunione, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, hanno partecipato per l’Esecutivo, i ministri Marina Calderone (Lavoro), Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy), Tommaso Foti (Affari europei, politiche di coesione e Pnrr), il sottosegretario Antonio Iannone (Infrastrutture e trasporti) e la sottosegretaria Lucia Albano (Economia).

Come riportato dalle agenzie di stampa, al centro dell’incontro di oggi c’è stato tema del potenziamento della formazione in favore di lavoratori e imprenditori ma anche quello dei bonus per le aziende più virtuose in materia di sicurezza sul lavoro, così come le altre possibili strategie per l’utilizzo delle nuove risorse messe sul tavolo.

“È stato un incontro estremamente proficuo” ha commentato la ministra del Lavoro, Marina Calderone, al termine del primo dei due incontri.

“Proficuo perché sono temi su cui c’è una sensibilità comune diffusa, la stessa sensibilità manifestata dalle organizzazioni sindacali nel precedente incontro (quello dell’8 maggio ndr).”

Tra i temi sul tavolo, ha fatto sapere la Ministra, c’è il potenziamento della formazione in materia di sicurezza, anche per quel che riguarda la prevenzione e la formazione negli ambienti scolastici, con un investimento da parte del governo per rendere strutturale l’assicurazione INAIL nelle scuole.

Sarà importante tutelare la sicurezza anche di chi si sposta. Gli infortuni in itinere (quelli che avvengono appunto nel tragitto casa-lavoro) sono in aumento, come mostrano gli ultimi dati forniti dall’INAIL. L’incidenza di tale tipologia di denunce sul complesso degli infortuni (al netto degli studenti) è passata dal 16,8 per cento del 2019 al 17,2 per cento del 2025.

“Noi investiremo su questo”, ha assicurato la Ministra.

Sono diverse dunque le proposte sul tavolo e l’intenzione è quella di arrivare presto ad un provvedimento che le possa mettere in atto.

Ad ogni modo, la definizione dei provvedimenti è stata rimandata a successivi tavoli tecnici, che saranno svolti alla presenza di tutte le parti sociali.

Sicurezza sul lavoro: presto anche un tavolo sull’emergenza caldo

La Ministra del Lavoro ha commentato anche in merito all’utilizzo delle risorse messe a disposizione attraverso l’INAIL.

“Anche con una migliore gestione delle risorse che abbiamo a disposizione attraverso l’Inail, potenzieremo non solo la formazione ma anche tutto quello che attiene all’implementazione di sistemi di gestione della sicurezza che vadano oltre gli adempimenti di legge. Questo è un grande investimento che faremo anche attraverso la prosecuzione del confronto tra associazioni datoriali e sindacati dei lavoratori congiuntamente, su temi specifici in tavoli settoriali al Ministero del Lavoro.”

Inoltre, ha aggiunto, presto sarà convocato un tavolo per discutere di quella che sarà nei prossimi mesi l’emergenza caldo.

“In più parleremo di formazione, parleremo di agricoltura, di edilizia, di patente a crediti. Perché gli strumenti che abbiamo messo in campo sono da potenziare ma nello stesso tempo ci stanno dando delle risposte importanti anche sul fronte dei controlli e quindi della prevenzione dei rischi.”

Insomma le proposte sembrano esserci, almeno sulla carta. Vedremo se saranno messe in pratica e contribuiranno a porre un freno ai troppi incidenti, purtroppo anche mortali, che ancora continuano a verificarsi.