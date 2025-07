Polizze catastrofali, dal MIMIT arriva l'elenco degli incentivi alle imprese subordinati al rispetto dell'obbligo. Primi chiarimenti sugli effetti in caso di mancata stipula

Il mancato rispetto dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali incide sull’accesso agli incentivi riconosciuti alle imprese.

Con il decreto firmato il 18 giugno dal Ministro Urso e pubblicato sul sito del MIMIT il 25 luglio, arriva l’elenco degli incentivi subordinati alla stipula delle assicurazioni contro le catastrofi naturali.

Si tratta del primo chiarimento sul perimetro effettivo delle conseguenze sanzionatorie per le imprese, con tre diverse date da monitorare per la loro applicazione.

Polizze catastrofali, l’elenco degli incentivi che perde chi non rispetta l’obbligo

L’obbligo di stipula delle polizze catastrofali, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 e rivisto sul fronte delle tempistiche dal decreto legge n. 39/2025, condiziona l’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziate da fondi pubblici.

Questa la regola prevista dal comma 102, articolo 1 della legge n. 213/2023 e per la quale dal MIMIT arrivano le disposizioni attuative. La mancata stipula non comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie immediate, ma prevede conseguenze indirette e che vanno quindi a incidere sui benefici economici spettanti.

Il decreto ministeriale del 18 giugno fornisce l’elenco degli incentivi di competenza della DGIAI subordinati alla stipula della polizza a copertura dei danni catastrofali:

“ Contratti di sviluppo ” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;

” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni; “ Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89 ” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni;

” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni; “ Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora) ” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021;

” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021; “ Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start) ” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;

” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni; “ Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare ”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020;

”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020; “ Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa ” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni;

” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni; “ Mini contratti di sviluppo ” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024;

” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024; “ Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale ” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015;

” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015; “ Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI ” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024;

” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024; “ Finanziamento di start-up ” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022;

” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022; “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.

Come specificato dal testo pubblicato sul portale del MIMIT il 25 luglio, per gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche dell’adempimento assicurativo sono effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell’operazione di investimento diretto. In caso di investimento indiretto, le modalità di verifica saranno definite da appositi atti di indirizzo adottati dal soggetto gestore.

Stop agli incentivi con decorrenza variabile: conta la data di obbligo della polizza catastrofale

L’adempimento dell’obbligo di assicurazione sarà valutato come requisito per l’accesso alle agevolazioni.

Come specificato nel decreto MIMIT, le previsioni relative all’accesso agli incentivi si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle seguenti date, e comunque successivamente alla pubblicazione del decreto:

30 giugno 2025 per le imprese di grandi dimensioni;

per le imprese di grandi dimensioni; 2 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni (come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003);

per le imprese di medie dimensioni (come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003); 1° gennaio 2026 per le imprese di micro e piccola dimensione (come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003).

Per le domande presentate a partire da tali date, l’adempimento dell’obbligo assicurativo dovrà sussistere ed essere verificato anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

L’applicazione della disciplina sanzionatoria segue quindi le date di decorrenza dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali. Si ricorda che il decreto legge n. 39/2025 ha differito la scadenza del 31 marzo per le piccole e medie imprese.

Le imprese di medie dimensioni dovranno assicurarsi entro il 1° ottobre 2025, mentre per le piccole e micro imprese la scadenza è fissata al 1° gennaio 2026. Sole per le grandi imprese la scadenza è rimasta al 31 marzo, ma con un periodo di 90 giorni di moratoria dalle sanzioni.

Tipo di Impresa Scadenza Obbligo Assicurativo (Stipula Polizza) Decorrenza Applicazione Disposizioni su Accesso Incentivi Grandi imprese 31 marzo 2025 (moratoria sanzioni 90 giorni 30 giugno 2025 Medie Imprese 1° ottobre 2025 2 ottobre 2025 Piccole e Micro Imprese 1° gennaio 2026 1° gennaio 2026

In allegato il testo del decreto MIMIT: