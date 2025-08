Lettere dall'INPS in arrivo dopo l'estate: 4 milioni di famiglie riceveranno una busta con un QR code dedicato ai giovani. Li guiderà ai servizi per l’orientamento nel mercato del lavoro

Dopo l’estate 4 milioni di famiglie riceveranno dall’INPS una lettera destinata ai giovani ragazzi e ragazze: contiene un QR Code per indirizzarli ad oltre 50 servizi dedicati per favorire l’orientamento al mercato del lavoro.

Non solo NEET e disoccupati, le lettere arriveranno anche ai giovani occupati che potrebbero essere interessati ai servizi offerti dall’Istituto.

Sempre da settembre, sarà lanciato AppLI, il nuovo assistente virtuale sviluppato dal Ministero del Lavoro per favorire la partecipazione al mondo del lavoro da parte dei NEET.

Lettere dall’INPS in arrivo: aiuteranno i giovani a trovare lavoro

L’inserimento dei più giovani nel mondo del lavoro è da tempo uno dei temi principali della sfera politica e non solo.

Sono diversi gli interventi messi in campo finora, a partire dal bonus giovani under 35, ma c’è ancora tanto da fare. A questo proposito, a settembre partirà la nuova campagna INPS per accompagnare i giovani nel mercato del lavoro. Lo ha annunciato ieri il Presidente dell’Istituto Gabriele Fava, intervistato sul canale TV del Sole24Ore.

“Non c’è sostenibilità previdenziale senza l’inclusione dei giovani nel mercato del lavoro. Più giovani portiamo a bordo, garantendogli un futuro professionale, e più contribuenti avremo.”

Dopo l’estate oltre 4 milioni di famiglie riceveranno una lettera dall’INPS con un QR Code dedicato a quattro categorie di giovani:

inoccupati;

disoccupati;

occupati;

studenti.

Inquadrando tale codice, si verrà reindirizzati verso uno spazio digitale sull’App MyINPS con oltre 50 servizi dedicati che li accompagnerà nell’orientamento al mercato del lavoro.

A questa iniziativa si aggiunge, ha continuato Fava, anche una campagna di educazione previdenziale nelle scuole e nelle università che partirà a breve.

L’iniziativa si aggiunge a quella portata avanti dal Ministero del Lavoro e annunciata nei giorni scorsi: sempre a partire da settembre sarà lanciato AppLI, l’Assistente virtuale per il Lavoro, nato per promuovere la partecipazione dei giovani NEET al mondo del lavoro.

Si tratta del nuovo progetto basato su tecnologie di intelligenza artificiale studiato per incentivare la formazione di competenze e superare il divario tra domanda e offerta di lavoro.

Un coach virtuale che si propone di sostenere ragazzi e ragazze nel migliorare il proprio curriculum, simulare un colloquio, orientarsi nel mondo del lavoro ed esplorare le offerte formative e lavorative collegate alla professione desiderata.