Flat tax per le partite IVA di dipendenti e pensionati, limite di reddito a 35.000 euro

Dal vertice di maggioranza arriva un accordo sui forfettari. L'intenzione è di alzare fino a 35.000 euro la soglia che dà diritto alla flat tax sui redditi da lavoro autonomo percepiti da dipendenti e pensionati che aprono la partita IVA

Flat tax per dipendenti e pensionati con partite IVA, verso la modifica ai limiti di reddito per l’accesso al regime forfettario.

La Legge di Bilancio 2025 sta proseguendo l’iter di approvazione e sono molte le modifiche oggetto di discussione. Nel corso del vertice di maggioranza del 9 dicembre è stato raggiunto l’accordo sulle modifiche alle regole per l’accesso alla “tassa piatta” del 15 o del 5 per cento.

Flat tax per le partite IVA aperte da dipendenti e pensionati con reddito fino a 35.000 euro

Prosegue l’iter parlamentare che, entro la fine dell’anno, dovrà portare all’approvazione del testo definitivo della Legge di Bilancio 2025. Dal Governo arrivano le prime novità sugli emendamenti prioritari che nei prossimi giorni saranno depositati in Commissione alla Camera.

Tra questi, nel corso del vertice del 9 dicembre è stato raggiunto un accordo per quanto riguarda la modifica delle cause di esclusione dal regime forfettario.

Nello specifico, si prevede di innalzare a 35.000 euro il limite dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati, con l’estensione della platea di soggetti che potrà applicare la flat tax.

La novità andrebbe a modificare le cause di esclusione dal regime forfettario previste dall’articolo 1, comma 57 della legge n. 190/2014.

In particolare, la lettera d-ter stabilisce che i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tra cui rientrano anche i redditi derivanti dalla pensione, non possono accedere al regime forfettario qualora tali redditi superino la soglia di 30.000 euro.

Flat tax dipendenti e pensionati, atteso l’emendamento al DdL di Bilancio 2025

Il limite di reddito da lavoro dipendente e pensione è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, considerando che in precedenza non vi era nessun limite di reddito che impediva a queste categorie di contribuenti di accedere al regime forfettario in caso di apertura della partita IVA.

L’innalzamento della soglia massima permetterebbe quindi ad una platea più ampia di dipendenti e pensionati di accedere alla flat tax del 15 per cento sui redditi di lavoro autonomo, ridotta del 5 per cento per i primi cinque anni di attività.

L’accordo, che dovrà essere finalizzato attraverso un emendamento, nasce da un compromesso tra le parti, visto che la proposta iniziale della Lega prevedeva un innalzamento del limite del reddito a 50.000 euro.

Regime forfettario: sfuma l’innalzamento della soglia dei ricavi a 100.00 euro

Se da un lato sembra certa l’estensione dell’accesso al regime forfettario per dipendenti e pensionati con redditi fino a 35.000 euro, dall’altro lato sfuma l’ipotesi di innalzamento a 100.000 euro della soglia per la permanenza nel regime forfettario.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, nella conferenza stampa del 16 ottobre, presentando i contenuti del DdL di Bilancio, aveva affermato che l’estensione del regime forfettario sarebbe stata valutata in caso di “esito particolarmente positivo” del concordato preventivo biennale.

La scadenza per aderire al patto con il Fisco è fissata al 12 dicembre, di conseguenza per trarre le conclusioni finali sarà necessario attendere.

Resta comunque il fatto che le affermazioni di Giorgetti destano più di qualche dubbio, in quanto molti si chiedono come potrebbe essere resa strutturale una misura come l’estensione del regime forfettario tramite le risorse pervenute attraverso il concordato, che invece è una misura temporanea.

Quel che appare però certo è che al momento non si tratta di una novità in discussione. Si resta in ogni caso in attesa del testo definitivo della Legge di Bilancio 2025.