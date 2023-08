Il MIMIT stanzia 300 milioni di euro per le PMI del Mezzogiorno. Finanzieranno progetti innovativi di ricerca e sviluppo che prevedono l'utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali

In arrivo 300 milioni di euro per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo industriale e sperimentale proposti da imprese del Mezzogiorno.

Il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha dato il via libera al decreto che stabilisce lo stanziamento e assegna le risorse.

I progetti devono prevedere l’utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) come materiali avanzati, nanotecnologia e intelligenza artificiale.

Un prossimo decreto definirà i termini di apertura e le modalità per fare domanda.

Ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno: dal MIMIT in arrivo 300 milioni per progetti innovativi

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il nuovo decreto che prevede lo stanziamento e l’assegnazione di 300 milioni di euro per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo industriale.

L’obiettivo della misura è quello di favorire la competitività delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. I fondi, infatti, saranno destinati alle realtà aziendali di:

Basilicata;

Calabria;

Campania;

Molise;

Puglia;

Sardegna;

Sicilia.

Per poter accedere ai finanziamenti, le imprese in questione devono presentare dei progetti innovativi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che facciano utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (KETs).

In particolare, devono prevedere l’impiego di tecnologie come:

materiali avanzati e nanotecnologia;

fotonica e micro/nano elettronica;

sistemi avanzati di produzione;

tecnologie delle scienze della vita;

intelligenza artificiale;

connessione e sicurezza digitale.

Come si legge nel comunicato stampa pubblicato sul sito del MIMIT il 7 agosto 2023, l’intervento sarà attivato nell’ambito del Fondo crescita sostenibile e sarà gestito da Mediocredito Centrale.

La misura sarà rivolta anche a organismi e centri di ricerca e, oltre al finanziamento agevolato, prevede la concessione di un contributo diretto alla spesa.

Questo sarà concesso per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata sulla base della dimensione dell’impresa proponente

35 per cento per le imprese di piccola dimensione;

30 per cento per le imprese di media dimensione;

25 per cento per le imprese di grande dimensione.

Il Ministero fornirà tutti i dettagli sui termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, così come sulle modalità di trasmissione, in provvedimenti di prossima pubblicazione.

Ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno: riaperto lo sportello degli accordi per l’innovazione

In tema di contributi per i progetti di ricerca e sviluppo delle aziende con sede nelle regioni del Mezzogiorno, si ricorda che è stato rifinanziato il secondo sportello degli Accordi per l’innovazione, chiuso lo scorso febbraio per l’esaurimento dei fondo a disposizione.

Il MIMIT a luglio ha previsto lo stanziamento di ulteriori 175 milioni di euro da destinare al sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo presentati ma che non sono stati ammessi per insufficienza di risorse.

Nello specifico, possono beneficiare dell’agevolazione le imprese di ogni dimensione e con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività:

industriali;

agroindustriali;

artigiane;

di servizi all’industria;

di ricerca.

Anche in questo caso, i progetti devono essere sviluppati attraverso le tecnologie abilitanti fondamentali. I progetti devono prevedere spese e costi ammissibili per almeno 5 milioni di euro e avere una durata non superiore a 3 anni.