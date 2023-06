Accolte le istanze dei consumatori che chiedevano il rimborso degli interessi non corrisposti in sede di liquidazione dei buoni fruttiferi postali della serie P/Q. Secondo il tribunale di Santa Maria Capua Vetere Poste Italiane dovrà restituire le somme

La nuova ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è espressa sulla questione dei rimborsi dei buoni fruttiferi della Serie P/Q.

Il tribunale ha accolto le istanze dei risparmiatori e ha condannato Poste Italiane a rimborsare la differenza degli interessi non corrisposti in sede di liquidazione.

Buoni fruttiferi postali della serie P/Q: da rimborsare gli interessi non corrisposti

Poste Italiane dovrà rimborsare ai consumatori la differenza degli interessi non corrisposti in sede di liquidazione dei buoni fruttiferi postali P/Q.

Lo ha stabilito la nuova ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la n. 8342 del 2023. Il tribunale ha accolto le istanze dei risparmiatori e ha condannato Poste Italiane a risarcire interamente gli interessi non erogati dei buoni postali della dibattuta serie P/Q.

Una questione nata in seguito alla contestazione degli importi liquidati ai clienti da parte di poste Italiane per via di un errore di calcolo delle somme da rimborsare per gli ultimi 10 anni, dal 21° al 31° anno dall’emissione.

L’ordinanza del tribunale campano è l’ultima di una serie di posizioni espresse sul punto, sul quale è intervenuto anche la Corte di Cassazione.

Grande soddisfazione anche per il Codacons, l’associazione per la difesa dei consumatori, come si legge nel comunicato stampa del 21 giugno 2023.

“La questione è dal Codacons ormai conosciuta, e da anni ci stiamo impegnando a tutelare i consumatori che sono incappati in queste problematiche, tra rimborsi di buoni postali che non avvengono correttamente, mancati rimborsi causati da buoni in prescrizione, differenze di rendimento ecc. Accogliamo con piacere la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ripristina la giustizia a tutela del singolo consumatore, danneggiato con la perdita di importanti somme.”

Queste le parole del Presidente Nazionale del Codacons, Avv. Marco Donzelli.