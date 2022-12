Bonus Sud verso la proroga per il 2023, attualmente assente nella Legge di Bilancio

Si va verso una proroga del bonus Sud per il 2023, la conferma attualmente non è stata ancora inserita nella Legge di Bilancio ma la notizia arriva direttamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

Nessuna conferma per il bonus Sud, il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, nell’impianto attuale della Legge di Bilancio 2023. Ma la proroga è in cantiere, anche per le agevolazioni relative alle Zone Economiche Speciali e alle Zone Logistiche Semplificate.

La notizia arriva dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti durante l’audizione sul testo della Manovra che si è tenuta il 2 dicembre 2022 alle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato.

Bonus Sud verso la proroga per il 2023: la novità arrivata dal Ministro dell’Economia Giorgetti

Il bonus Sud consiste in un credito d’imposta per gli investimenti che può arrivare fino a un massimo del 45 per cento. A regolarlo sono i commi da 98 a 108 della Legge di Stabilità 2016 su cui si è intervenuti più volte.

L’ultima modifica si è avuta con la Legge di Bilancio che ha adeguato il perimetro di applicazione delle agevolazioni alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Attualmente la scadenza per beneficiare del bonus Sud è fissata al 31 dicembre 2022 e il testo della Legge di Bilancio 2023 depositato in Parlamento non prevede alcuna proroga.

I lavori parlamentari, però, sono appena all’inizio e l’impianto della Manovra può ancora cambiare. Si apre, infatti, uno spiraglio sulla possibilità di una conferma delle agevolazioni con le dichiarazioni del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti durante l’audizione alle Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato.

“Con particolare riferimento al Mezzogiorno, stiamo predisponendo misure per la proroga di alcuni interventi, quali le agevolazioni fiscali in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in quei territori, nonché prevedendo la proroga dei crediti d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali e nelle Zone Logistiche Semplificate e per le attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno”.

Bonus Sud 2023, assente nella Legge di Bilancio ma la proroga è in arrivo

Il 31 dicembre 2022, infatti, segna anche la scadenza per l’accesso ai crediti d’imposta per gli investimenti nelle ZES, Zone Economiche Speciali, e nelle ZLS, Zone Logistiche Semplificate.

Per quanto riguarda il bonus Sud le agevolazioni riguardano le seguenti regioni del Mezzogiorno:

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Molise;

Sardegna;

Abruzzo.

Si lavora alla conferma del credito d’imposta a cui si ha diritto per progetti di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche tramite contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

Il valore del beneficio è inversamente proporzionale alla dimensione delle aziende.

Si accede al bonus per gli investimenti al Sud tramite un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, per farlo è necessario utilizzare il modello CIM17, utile anche per i crediti d’imposta relativi agli investimenti nelle ZES e ZLS, che è stato adeguato alle ultime novità con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022.

Una volta ricevuto il via libera, i soggetti beneficiari possono beneficiare del credito d’imposta in compensazione tramite modello F24.

La possibilità di beneficiare delle agevolazioni legate agli investimenti nel Mezzogiorno e nelle Zone Economiche Speciali e Logistiche Semplificate, stando alle regole attuali si conclude il 31 dicembre 2022, ma secondo le dichiarazioni di Giorgetti arriverà presto la proroga che le estende anche al prossimo anno.