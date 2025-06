Bando ISI INAIL: come registrarsi alla piattaforma di domanda e scaricare il token

Dal 4 giugno è possibile registrarsi al portale di domanda per il bando ISI INAIL e caricare la documentazione necessaria. Il click day per l'invio è previsto il 19 giugno

Come si scarica il token con il codice identificativo per l’invio della domanda per il bando ISI INAIL 2024?

Da oggi, 4 giugno, è possibile scaricare e usare il codice identificativo, indispensabile per la registrazione al portale Partecipante e per il successivo invio della domanda.

Secondo la tabella temporale fornita dall’INAIL è disponibile anche la procedura di upload della documentazione per le domande degli elenchi NCD (no click day).

Per le altre domande, il click day per l’invio è previsto il 19 giugno.

Bando ISI INAIL: come registrarsi alla piattaforma di domanda

Il 30 maggio è scaduto il termine per compilare e registrare la domanda di partecipazione al bando ISI INAIL 2024, l’agevolazione dedicata alle imprese che investono progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per poter ottenere i contributi fondo perduto previsti dal bando (che coprono fino al 65 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di 130.000 euro) però è ancora necessario seguire alcuni specifici passaggi.

Le imprese che hanno registrato con successo la propria domanda di partecipazione e non rientrano negli elenchi No click day (Ncd), quindi quelle relative agli Assi 5.1 e 5.2, possono scaricare il codice identificativo, il cosiddetto token.

Questo è necessario per l’invio della domanda tramite lo sportello informatico, il giorno di apertura delle domande (click day) previsto per il 19 giugno alle ore 11.00.

Come previsto dalla tabella temporale fornita dall’Istituto, dal 4 giugno, è quindi possibile scaricare tale codice.

Da oggi sono disponibili sul sito dell’INAIL, nella sezione dedicata al bando ISI, anche gli elenchi NCD, per le domande a valere sugli Assi 1.1, 1.2, 2, 3 e 4, di tutte le regioni e province autonome (comprese quelle presentate per le regioni Liguria e Valle d’Aosta dell’Asse 5.1 “Agricoltura”). Il caricamento della documentazione necessaria dovrà avvenire entro il 14 luglio 2025, pena la decadenza della domanda.

Adempimenti Scadenze ISI Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda 14 aprile 2025 Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda 30 maggio 2025 ore 18:00 Pubblicazione Regole tecniche per l’invio del codice domanda tramite sportello informatico – Click Day 14 maggio 2025 Pubblicazione tabella temporale 27 maggio 2025 Inizio periodo download codici identificativi per le domande partecipanti allo sportello informatico 3 giugno 2025 Pubblicazione elenchi NCD (No Click Day) entro il 4 giugno 2025 Upload della documentazione per le domande degli elenchi NCD dal 4 giugno al 14 luglio 2025 ore 18:00 Pubblicazione elenchi cronologici provvisori in aggiornamento Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi cronologici provvisori pena la decadenza della domanda) in aggiornamento Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (compresi gli elenchi NCD) in aggiornamento Upload della documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi in aggiornamento

Bando ISI INAIL: come scaricare il token

Per scaricare il token è necessario collegarsi al portale istituzionale e nell’area dedicata al bando ISI accedere alla sezione “domande registrate”.

Cliccando su “visualizza” si aprirà la visuale dettagliata della domanda presentata. Selezionando il link “scarica token” sarà possibile scaricare il codice identificativo.

Per accedere allo sportello informatico sarà necessario prima effettuare la registrazione al “Portale partecipante”, come partecipante o come amministratore.

Le istruzioni su come procedere sono contenute nel documento con le regole tecniche pubblicato lo scorso 15 maggio.

Qui sono specificati nel dettaglio il funzionamento dello sportello e le modalità di comportamento che l’utente deve tenere per quanto riguarda l’invio delle domande.